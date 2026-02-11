Головна Країна Політика
Коли будуть вибори в Україні? Голова «Опори» пояснила, що не так із датою, яку назвала Financial Times

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава «Опори» пояснила, що для початку виборчої кампанії потрібно щонайменше пів року від завершення воєнного стану
«Робити якусь політичну заяву щодо виборів 24 лютого – зовсім не розуміти настрій суспільства та травму, яка пов'язана з цією датою»

Глава «Опори» Ольга Айвазовська прокоментувала інформацію про оголошення виборів президента України та референдуму 24 лютого, яку оприлюднила газета Financial Times. За словами активістки, робити якусь політичну заяву щодо виборів 24 лютого – «зовсім не розуміти настрій суспільства та травму, яка пов'язана з цією датою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис громадської діячки.

«Я не дуже розумію, в якій гарячій голові може з'явитись ідея пов'язати день початку повномасштабної агресії з датою, коли буде оголошено про необхідність проведення виборів в Україні. Нагадую, що рівень підтримки виборів під час гарячої фази війни в Україні – десь 10% навіть після останніх скандалів», – каже вона.

За словами Айвазовської, завтра, 12 лютого, відбудеться засідання робочої групи з підготовки законодавчих ініціатив щодо виборів у воєнний та повоєнний період. Робоча група збиралася двічі – 25 грудня та 8 січня. За словами Айвазовської, під час наступного засідання планують заслухати доповіді семи підгруп, які за місяць провели 32 зустрічі. Вона очікує, що з питань, які стосуються медіа, передвиборчої агітації та протидії російському втручанню роботу доведеться продовжити.

Експерка нагадала, що попереду – не лише зміни виборчого законодавства. Для проведення голосування нові норми повинні з'явитися також у Кримінальному кодексі, Кодексі про адміністративні правопорушення та процесуальному законодавстві – в частині реагування на можливий російський фінансовий вплив.

«У парламенті точно немає голосів зараз ні за що, і після напрацювання юридичної рамки у формі законопроєкту доведеться ще пройти не одну зустріч з фракціями та групами, де почнуть діяти та вмикатись інші інтереси: крім політичних – поточні життєві (санкції, розслідування тощо). Ця частина може бути складна та тривала, адже немає більше одноголосся коаліції, яка б могла самодостатньо приймати рішення», – пояснила вона.

Нагадаємо, Financial Times писала, що президент України Володимир Зеленський готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. За даними видання, такий крок зроблено на тлі тиску на Київ з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні.

Підготовка почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування до 15 травня. В іншому випадку країна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.

Джерела FT повідомляють, що президент і його соратники дали зрозуміти адміністрації Трампа, що вони готові до досить стислих термінів, попри логістичні труднощі проведення виборів. Згідно з робочим графіком, Верховна Рада в березні і квітні буде займатися внесенням необхідних правових змін, які дозволять проводити вибори в умовах воєнного часу.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія пропонує запровадити обов’язкову вимогу для кандидатів на пост президента та в народні депутати. Вони мають подати заяву, у якій буде вказано, чи має кандидат зв’язки з РФ або іншою державою, що може загрожувати територіальній цілісності та суверенітету України. Також Центральна виборча комісія пропонує дозволити військовослужбовцям голосувати за місцем перебування.

Раніше стало відомо, що початок виборчого процесу з виборів президента України має розпочатися не пізніше ніж через шість місяців після припинення чи скасування режиму воєнного стану.

До слова, Центральна виборча комісія прийняла постанову про окремі питання створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Всеукраїнський референдум» як компонента єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори».

референдум Ольга Айвазовська вибори

