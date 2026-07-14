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Від теорії до практики. Коаліція охочих анонсувала перші військові навчання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Від теорії до практики. Коаліція охочих анонсувала перші військові навчання
Польща прийме війська Франції та Великої Британії
фото: szru.gov.ua

Маневри за участю військових Франції, Великої Британії та Польщі мають стати першим етапом підготовки до майбутніх гарантій безпеки для України

Коаліція охочих восени проведе перші спільні військові навчання за участю військовослужбовців Франції, Великої Британії та Польщі. Маневри відбудуться на польській території та стануть підготовкою до реалізації майбутніх гарантій безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

«Перші навчання за участю французьких і британських військ відбудуться в Польщі цієї осені. Це будуть навчання, які підготують усю коаліцію, що зібралася в Парижі, до надання реальних гарантій безпеки для України, а також для регіону», – заявив польський прем'єр.

За словами Туска, рішення про проведення навчань було ухвалене учасниками Коаліції охочих саме під час зустрічі в Парижі. Польща стане не лише місцем проведення маневрів, а й братиме в них безпосередню участь.

Глава польського уряду також наголосив, що останні дії Росії свідчать про збереження високого ризику подальшої ескалації війни.

«Останні сповнені погроз виступи президента Путіна та нещодавній напад на Київ чітко свідчать про те, що ескалація з боку Росії все ще можлива. Тому ми з великим задоволенням вітали це остаточне рішення про те, що Польща прийматиме британські та французькі війська», – сказав Туск.

Він повідомив, що поінформував партнерів про готовність Польщі забезпечити всі необхідні умови для перебування союзницьких військ, зокрема логістичну та фінансову підтримку.

Прем'єр також зазначив, що Польща бере участь у роботі Коаліції охочих від початку її створення. За його словами, командування в Бидгощі вже забезпечує логістичну підтримку та підготовку тилової інфраструктури як для потреб НАТО, так і для діяльності Коаліції охочих у контексті російсько-української війни.

Навчання матимуть багатонаціональний формат. Польща виступить одночасно країною-господарем і повноцінним учасником маневрів.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво високоточного озброєння. Йдеться, зокрема, про зенітні ракети Aster-30 для комплексів SAMP/T, керовані авіаційні бомби AASM Hammer та крилаті ракети SCALP.

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Теги: коаліція Польща військові навчання Україна росія військова допомога

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