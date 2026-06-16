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Українські розробники встановили автомат на бойовий дрон (фото)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські розробники встановили автомат на бойовий дрон (фото)
На виставці в Європі показали український дрон зі стрілецькою зброєю
фото: «Мілітарний»

Безпілотник створювали для спецслужб, але випробування привели до несподіваного висновку

Українська компанія OM Defense Systems представила безпілотник Drone Squad Fury, який може нести автоматичну зброю та вести вогонь по противнику. Незвичну розробку показали під час міжнародної виставки озброєнь Eurosatory. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Мілітарний».

Універсальна платформа для різних бойових завдань

За словами представника компанії, Drone Squad Fury створювався як універсальна платформа, яку можна адаптувати під різні бойові завдання.

Українські розробники встановили автомат на бойовий дрон (фото) фото 1
фото: «Мілітарний»

Зокрема, безпілотник здатний транспортувати та скидати мінометні боєприпаси вагою до 15 кг. Крім того, інженери продемонстрували варіант із встановленим автоматом, який дозволяє вести вогонь по наземних цілях.

Також на платформу можуть встановлюватися різні системи зв'язку, включаючи супутниковий термінал Starlink.

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Випробування версії з автоматом

Як пояснили в OM Defense Systems, версія з автоматом створювалася спеціально для українських спецслужб. Безпілотник передали замовникам для тестування в реальних умовах. Однак результати випробувань виявилися неоднозначними.

«Ми зробили, передали їм, вони випробували, але потім все ж перейшли до класичного скидання боєприпасів. Тут ми більше хотіли показати, що можемо реалізувати на цьому дроні практично будь-яке рішення», – розповів представник компанії.

За його словами, проєкт насамперед продемонстрував можливості платформи та її потенціал для інтеграції різних типів озброєння залежно від потреб замовника.

Ставка на модульність та розвиток безпілотних систем

Розробники зазначають, що головною перевагою Drone Squad Fury є модульність конструкції. Завдяки цьому безпілотник може використовуватися для ударних, транспортних та спеціальних місій.

Останніми роками український оборонний сектор активно розширює номенклатуру безпілотних систем. Виробники створюють не лише класичні ударні дрони, а й спеціалізовані платформи для логістики, розвідки, перехоплення повітряних цілей та виконання спеціальних операцій.

Нагадаємо, раніше українська компанія SkyFall представила дрон-перехоплювач P1-SUN Long, оснащений системою штучного інтелекту. За даними розробників, безпілотник здатний самостійно виявляти, супроводжувати та знищувати повітряні цілі, а також уже має десятки підтверджених уражень російських дронів типу «Шахед».

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Теги: Україна дрон

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