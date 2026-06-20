Порошенко теж відмовився від польського ордена, але дорікнув Зеленському

Порошенко закликав українську та польську сторони вже найближчим часом розпочати пошук рішень для подолання нинішньої напруги

Порошенко підкреслив, що його крок не спрямований проти польського народу

Народний депутат і п’ятий президент України Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо перегляду нагородження президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком».

Порошенко наголосив, що нагородження орденом Білого Орла стосувалося не окремих політиків, а всього українського народу та українських військових, які захищають не лише Україну, а й безпеку Європи.

«І у випадку Зеленського, і в моєму випадку нагороджували не глав держави, а українців, наших воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу. Тому я прийняв рішення відмовитися від ордена Білого Орла», – заявив він.

Політик зазначив, що впродовж останніх тижнів намагався переконати польську сторону не ухвалювати такого рішення, однак ці зусилля не дали результату.

Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

«Попри те, що незаконним антиконституційним рішенням української влади через санкції мене позбавлено всіх державних нагород, я ухвалив рішення відмовитися від ордена Білого Орла», – заявив Порошенко.

Експрезидент також підкреслив, що його крок не спрямований проти польського народу та не змінює його ставлення до українсько-польського партнерства.

«Це мій жест у відповідь на рішення Президента Польщі. Але цей крок жодним чином не адресований польському народові! Незмінною залишається моя вдячність Польщі за підтримку України та українців у важкі часи. Незмінною залишається моя глибока переконаність у стратегічній дорогоцінності українсько-польського партнерства», – наголосив він.

Порошенко також підтримав заяви прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та глави польського МЗС Радослава Сікорського щодо небезпеки загострення історичних суперечок між двома державами.

«Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший», – процитував він слова Туска. Також політик погодився з оцінкою Сікорського, який заявив, що «переможцем у війні за історію та ордени може стати лише Москва».

На думку Порошенка, Кремль зацікавлений у послабленні українсько-польської єдності та використовує історичні суперечки для погіршення відносин між країнами.

«Кремль завжди аплодує всьому, що послаблює єдність між Україною та Польщею», – зазначив він, звернувши увагу на схвальну реакцію російських політиків на рішення польської сторони.

Окремо Порошенко наголосив на важливості збереження стратегічного партнерства між Києвом і Варшавою в умовах війни. За його словами, будь-яка криза у двосторонніх відносинах сьогодні має не лише дипломатичний, а й безпековий вимір.

«Для нас Жешув – це не просто польське місто. Це один із символів міжнародної солідарності з Україною. Тому будь-яка криза між Києвом і Варшавою сьогодні – це не лише проблема дипломатії. Це питання безпеки», – заявив він.

Порошенко закликав українську та польську сторони вже найближчим часом розпочати пошук рішень для подолання нинішньої напруги та переходу до нового етапу співпраці.

«Сьогодні важливо не поглиблювати конфлікт, а завершити його. Політики можуть собі дозволити політичні жести, але дипломати мають не орденами кидатися, а долати кризу», – підсумував політик.

Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Раніше від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма.

Увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Водночас колишній перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін висловився проти хвилі повернення польських державних нагород українськими посадовцями. На його думку, такі кроки можуть ускладнити відносини між Києвом і Варшавою та принести вигоду лише Росії.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.