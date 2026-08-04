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У Сизрані спалахнув нафтозавод, що живить армію РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Сизрані спалахнув нафтозавод, що живить армію РФ
Завод розташований на відстані понад 800 км від українського кордону
фото: соцмережі

Завод переробляє до 8,9 млн тонн нафти на рік і забезпечує пальним армію РФ

У ніч на 4 серпня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+.

Що відомо про атаку

За даними моніторингових каналів, у Сизрані пролунали вибухи, після чого над територією нафтозаводу здійнявся стовп диму. Місцеві очевидці публікують кадри пожежі на підприємстві. Офіційних коментарів від влади Самарської області чи Міноборони РФ станом на момент публікації немає, деталі та масштаб ушкоджень уточнюються.

У Сизрані спалахнув нафтозавод, що живить армію РФ фото 1
фото: соцмережі

Чому цей завод – стратегічна ціль

Сизранський НПЗ належить державній компанії «Роснафта» й входить до Самарського вузла нафтопереробки поряд із Куйбишевським та Новокуйбишевським заводами. Підприємство здатне переробляти від 8,5 до 8,9 млн тонн нафти на рік – близько 3% усієї нафтопереробки Росії. Завод постачає автомобільне пальне та бітум для областей Поволжя й центральної Росії, а також дизель і мастильні матеріали для техніки Центрального та Південного військових округів РФ, які воюють проти України. Авіаційний гас із Сизрані йде на військові аеродроми, з яких злітають літаки для ракетно-бомбових ударів.

Атака на момент публікації тривала
Атака на момент публікації тривала
фото: соцмережі

Не перша атака

Це вже не перший удар по підприємству – Сизранський НПЗ, один із найстаріших нафтозаводів Росії (рішення про будівництво ухвалили ще 1939 року), регулярно атакують безпілотники Сил оборони. Завод розташований на відстані понад 800 км від українського кордону, однак це не рятує його від системних ударів: підприємство горіло щонайменше в грудні 2025-го, березні, квітні та липні 2026 року, а у травні через пошкодження установки АВТ-6 завод понад місяць не міг відновити повну потужність.

У Сизрані спалахнув нафтозавод, що живить армію РФ фото 2
фото: Вікіпедія

Друга ціль – Підмосков'я

Паралельно моніторингові канали повідомляють про пожежу в місті Чехов Московської області, що виникла після атаки безпілотників. Попередньо, під атакою перебуває логістичний хаб Wildberries.

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Чехов уже атакували наприкінці липня – тоді дрон влучив у трубу заводу «Гідростальконструкція», а поруч спалахнули склади, розташовані біля логістичного комплексу Wildberries.

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Нагадаємо, попереднього разу Сизранський НПЗ атакували в ніч на 12 липня – тоді Сили оборони уразили підприємство та додатково 10 російських танкерів і чотири порома в Азовському морі.

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Теги: нафта Wildberries пальне військові завод Міноборони РФ Міноборони пожежа росія

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