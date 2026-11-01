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Захищав Україну на Сумщині. Згадаймо Сергія Кіріченка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Захищав Україну на Сумщині. Згадаймо Сергія Кіріченка
5 жовтня 2026 року солдат Сергій Кіріченко загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині
колаж: glavcom.ua

Після отримання повістки Кіріченко став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Кіріченка.

5 жовтня 2026 року солдат Сергій Кіріченко загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.   

Сергій Вікторович Кіріченко народився 27 липня 1979 року в Києві. Навчався у київській школі №174, а протягом року Рівненській школі №20. Здобув освіту в Одеській академії харчових технологій за спеціальністю «Технолог-наладчик». Все життя працював водієм.

У 2010 році Сергій переїхав до Рівного після одруження. У 2024 році, отримавши повістку від ТЦК у Луцьку, став на захист України.

У 2024 році, отримавши повістку від ТЦК у Луцьку, Сергі Кіріченко став на захист України
У 2024 році, отримавши повістку від ТЦК у Луцьку, Сергі Кіріченко став на захист України
фото: Рівненська міська рада

Сергій любив полювання та свого собаку, подорожувати та відпочивати на природі. Дружина Марія згадує його як найкращого, спокійного, золотого й надійного чоловіка, з яким у них ніколи не виникало серйозних непорозумінь.

5 жовтня 2026 року солдат Сергій Кіріченко загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Траурний портрет полеглого воїна
Траурний портрет полеглого воїна
фото: Рівненська міська рада
Прощання з воїном у церкві Сорока мучеників Севастійських у Рівному
Прощання з воїном у церкві Сорока мучеників Севастійських у Рівному
фото: Рівненська міська рада

Поховали захисника 20 жовтня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному. У захисника залишилися батьки та дружина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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