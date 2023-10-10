Білий дім назвав Іран співучасником нападу Палестини на Ізраїль

Іран вже тривалий час надає підтримку ХАМАСу, а також іншим терористичним угрупуванням

Іран є співучасником ХАМАС у війні Палестини та Ізраїлю, але наразі немає безпосередніх доказів щодо його причетності до атак, які здійснюють бойовики. Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

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Він зазначив, що Іран вже тривалий час надає підтримку ХАМАСу, а також іншим терористичним угрупуванням у регіоні, надаючи їм ресурси та навчаючи бойовиків.

«Тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником. Однак якщо казати про докази його прямої причетності до нинішніх атак, то таких немає», – сказав Кірбі.

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Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на Ізраїль. Радник верховного лідера країни Рахім Сафаві привітав палестинців з початком найбільшої за останні роки операції.

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Також представник ХАМАСу оголосив про готовність угруповання до переговорів з Ізраїлем щодо припинення бойових дій, оскільки, на його думку, «були досягнуті певні цілі».