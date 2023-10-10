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Білий дім назвав Іран співучасником нападу Палестини на Ізраїль

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім назвав Іран співучасником нападу Палестини на Ізраїль
Речник Білого дому Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Іран вже тривалий час надає підтримку ХАМАСу, а також іншим терористичним угрупуванням

Іран є співучасником ХАМАС у війні Палестини та Ізраїлю, але наразі немає безпосередніх доказів щодо його причетності до атак, які здійснюють бойовики. Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що Іран вже тривалий час надає підтримку ХАМАСу, а також іншим терористичним угрупуванням у регіоні, надаючи їм ресурси та навчаючи бойовиків.

«Тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником. Однак якщо казати про докази його прямої причетності до нинішніх атак, то таких немає», – сказав Кірбі.

Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на Ізраїль. Радник верховного лідера країни Рахім Сафаві привітав палестинців з початком найбільшої за останні роки операції.

Також представник ХАМАСу оголосив про готовність угруповання до переговорів з Ізраїлем щодо припинення бойових дій, оскільки, на його думку, «були досягнуті певні цілі». 

Теги: ХАМАС військові війна армія Ізраїль міністр

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