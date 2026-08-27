У програмі уряду на 2026-2031 роки є інформація, що Вірменія має намір трансформувати партнерські відносини з РФ

У затвердженій програмі уряду Вірменії на 2026-2031 роки РФ як стратегічний союзник не згадується. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає «Главком» з посиланням на Arka News Agency.

Прем'єр наголосив, що після подій вересня 2022 року (окупація Азербайджаном територій поблизу вірменського міста Джермук, – «Главком») та невиконання Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ) та Росією зобов'язань у сфері безпеки важко говорити про стратегічне партнерство.

«Усе відбувалося на ваших очах. Якщо я напишу «стратегічне партнерство», ви запитаєте: «Що сталося у вересні 2022 року? ОДКБ і Росія не виконали своїх зобов’язань у сфері безпеки?». Не виконали. Що мені відповісти?», – зазначив Пашинян.

У затвердженій програмі уряду на 2026-2031 роки є інформація, що Вірменія має намір трансформувати та поглибити партнерські відносини з Росією. Але РФ як стратегічний союзник не згадується.

У 2024 році Вірменія заявила про заморожування участі в ОДКБ. Пашинян назвав причиною невиконання Організацією своїх зобов'язань перед Вірменією у сфері безпеки. Проте російський диктатор Володимир Путін раніше казав, що Вірменія залишається учасником організації, підтримує її рішення, але не бере участь у засіданнях.

До слова, також Вірменія найближчим часом може розпочати процес подання офіційної заявки на вступ до Європейського Союзу.