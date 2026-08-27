Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вірменія не вважатиме РФ стратегічним партнером? Пашинян зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вірменія не вважатиме РФ стратегічним партнером? Пашинян зробив заяву
Пашинян прокоментував партнерство з РФ
фото: ТАСС

У програмі уряду на 2026-2031 роки є інформація, що Вірменія має намір трансформувати партнерські відносини з РФ

У затвердженій програмі уряду Вірменії на 2026-2031 роки РФ як стратегічний союзник не згадується. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає «Главком» з посиланням на Arka News Agency.

Прем'єр наголосив, що після подій вересня 2022 року (окупація Азербайджаном територій поблизу вірменського міста Джермук, – «Главком») та невиконання Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ) та Росією зобов'язань у сфері безпеки важко говорити про стратегічне партнерство.

«Усе відбувалося на ваших очах. Якщо я напишу «стратегічне партнерство», ви запитаєте: «Що сталося у вересні 2022 року? ОДКБ і Росія не виконали своїх зобов’язань у сфері безпеки?». Не виконали. Що мені відповісти?», – зазначив Пашинян.

У затвердженій програмі уряду на 2026-2031 роки є інформація, що Вірменія має намір трансформувати та поглибити партнерські відносини з Росією. Але РФ як стратегічний союзник не згадується.

У 2024 році Вірменія заявила про заморожування участі в ОДКБ. Пашинян назвав причиною невиконання Організацією своїх зобов'язань перед Вірменією у сфері безпеки. Проте російський диктатор Володимир Путін раніше казав, що Вірменія залишається учасником організації, підтримує її рішення, але не бере участь у засіданнях.

До слова, також Вірменія найближчим часом може розпочати процес подання офіційної заявки на вступ до Європейського Союзу.

Читайте також:

Теги: Нікол Пашинян росія Вірменія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський Ozon потрапив під удар після Wildberries
Дрони пробили «озонову діру». Історія бізнесу, на який поклали лапу кремлівські олігархи Війна і бізнес
25 серпня, 21:00
Сибіга наголосив, що смерті українських дітей є прямим наслідком війни, яку розв'язала Росія
«Це воєнні злочини Росії»: Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ за заяву про загиблих дітей
9 серпня, 23:42
Сили оборони уразили російську РЛС «Небо-У»
ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У» за $100 млн
13 серпня, 18:51
Безпілотники у російському небі
У Нижньокамську атаковано НПЗ
20 серпня, 06:00
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар опинилася в центрі скандалу через давню подругу з Росії
Скандал у Словенії: парламент перевірить зв'язки президентки з Росією
22 серпня, 02:10
MSC є найбільшим у світі оператором контейнерних перевезень
Світовий гігант контейнерних перевезень зупинив рейси до російського порту
Сьогодні, 08:16
У МЗС РФ викривили слова Макрона та знайшли нового «винуватого» в українських атаках
США вже не в тренді: Кремль оголосив, хто насправді «командує» Україною
5 серпня, 23:37
Дрони подолали близько 2 тис. км. У Єкатеринбурзі горить Wildberries
Дрони дісталися Єкатеринбурга: спалахнув склад Wildberries
7 серпня, 07:51
Уражено комплекс С-400, що прикривав «палац» Путіна під Геленджиком
Палац Путіна залишився без захисту? Україна знищує ППО поблизу Геленджика
10 серпня, 19:29

Політика

Вірменія не вважатиме РФ стратегічним партнером? Пашинян зробив заяву
Вірменія не вважатиме РФ стратегічним партнером? Пашинян зробив заяву
Розвідка США попередила про можливе вторгнення Росії в країни Балтії – WSJ
Розвідка США попередила про можливе вторгнення Росії в країни Балтії – WSJ
У Вроцлаві депутати міськради ухвалили резолюцію проти нападів на українців
У Вроцлаві депутати міськради ухвалили резолюцію проти нападів на українців
Москва просить у КНДР нову балістику, яка втричі потужніша за раніше передані ракети
Москва просить у КНДР нову балістику, яка втричі потужніша за раніше передані ракети
Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Британії за межами України
Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Британії за межами України
Буданов анонсував зустріч України та Росії вже у вересні
Буданов анонсував зустріч України та Росії вже у вересні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
46K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua