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«Вони не відступлять». Депутатка пояснила, що заважає республіканцям і демократам вирішити питання допомоги Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Вони не відступлять». Депутатка пояснила, що заважає республіканцям і демократам вирішити питання допомоги Україні
Нардепка підкреслила, що результату не буде до тих пір, доки республіканці із демократами не дійдуть консенсусу
фото з відкритих джерел

Устінова: Проблема мексиканського кордону і нелегальних мігрантів є вкрай принциповим для республіканців

Питання допомоги Україні в Сенаті Сполучених Штатів не вирішується через затягування перемовин, через що спікер Палати представників Майк Джонсон вимагає прямих контактів з Байденом. Про це розповіла голова фракції «Голос» Олександра Устінова в інтерв’ю «Главкому».

«Насправді те, що спікер зацікавлений в тому, щоб провести наше питання, – дуже добре для нас, тому що з його попередником Кевіном Маккарті у нас були проблеми. Зараз склалася ситуація, коли президент хоче, спікер хоче, а в Конгресі немає консенсусу. Тому що всім потрібно йти на вибори і всі хочуть залишитися при владі. Це досить унікальна ситуація, коли топи хочуть, але не на все можуть вплинути», – зазначила депутатка.

Устінова розповіла, що багато республіканців, які підтримують Україну живуть у штатах, які межують з Мексикою. Вона додала, що ключовим електоратом Республіканської партії є люди, які заробляють фізичною працею, а нелегальні іммігранти – їхні конкуренти, тому республіканці намагатимуться зупинити незаконну імміграцію.

«Республіканці можуть торгуватися щодо міграційних правил скільки завгодно, а підтримка Україні потрібна вже зараз. Аж до виборів можуть тягти», – підкреслила голова фракції «Голос».

Депутатка переконана, що в Сенаті ніхто не відступить і демократи «можуть довго розказувати, що в усьому винні республіканці», але, додала Устінова, результату не буде без домовленостей.

До слова, Сполучені Штати Америки розпочали термінові переговори з союзниками стосовно використання $300 млрд активів Центрального Банку РФ для допомоги Україні. Ці кошти пропонується використати в той момент, коли фінансова підтримка зменшиться. Голова Мінфіну США Джанет Єллен стверджувала, що конфіскація цих коштів без рішення Конгресу «не є чимось, що є юридично дозволеним у Сполучених Штатах».

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Теги: США переговори Олександра Устінова

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