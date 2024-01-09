На найбільшому родовищі нафти у Лівії стався форс-мажор

Родовище на півдні Лівії, яке виробляє 300 тис. барелів нафти на день, було зупинене

Лівійська Національна нафтова корпорація оголосила форс-мажор щодо найбільшого в країні родовища Шарара через його блокування протестувальниками, повідомила NOC.

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Виступи призвели до припинення постачання нафти з родовища на експортний термінал Завія. Ведуться переговори щодо якнайшвидшого відновлення виробництва, зазначає компанія. Як додає Libyaupdate, закриття нафтового родовища Ель-Шарара в Лівії місцевими протестувальниками тривало декілька днів, перед тим уряд країни пообіцяв задовольнити вимоги, зважаючи на занепокоєння глобальних поставків нафти.

Потужність родовища Шарара становить 300 тисяч барелів на добу, нагадує S&P Global Commodity Insights. Родовище управляється спільним підприємством NOC, Equinor, OMV, Repsol та TotalEnergies. Тижнем раніше повідомлялося про зупинення родовища El-Feel на 70 тис. б/д, і поки що не надходило оновлень про статус операцій на ньому.

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Експерти S&P вважають, що події в Лівії можуть позначитися на цінах на легку нафту в Середземномор'ї, надавши підтримку таким сортам як азербайджанська Azeri Light, алжирська Saharan Blend і казахстанська CPC Blend. Згідно з останнім звітом ОПЕК, у листопаді 2023 року Лівія видобувала 1,178 млн барелів на добу.

Нагадаємо, імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції. Про це повідомляє Reuters. Аналітики вказують, що нафта сорту «Сокіл» не могла бути поставлена через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій. Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували в середньому 140 тис барелів на день, минулого місяця не змогли отримати жодного вантажу.