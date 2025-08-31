Головна Світ Соціум
У Сербії з'явилися білборди із привітаннями Лукашенку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Сербії з'явилися білборди із привітаннями Лукашенку
Білборди розмістив сербський консервативний рух «Наші»
фото з відкритих джерел

На білбордах зображений Лукашенко у військовій формі та напис: «Сербія тебе любить!»

Сербський консервативний рух «Наші» привітав самопроголошеного главу Білорусі Олександра Лукашенка з днем народження. Його портрет розташували на білбордах у сербських містах. Як інформує «Главком», про це пише «Белсат».

В організації заявили, що розмістили такі привітання у містах Белград та Новий Сад на знак «дружби та підтримки сербського народу братній Білорусі та її президентові».

«Президент Олександр Лукашенко протягом багатьох років демонстрував, що він щирий і великий друг сербського народу. У найважчі для Сербії моменти Білорусь завжди була поруч з нами, а президент Лукашенко своїми поглядами та діями чітко показав, що вважає Сербію братньою країною», – заявили там.

На білбордах зображений Лукашенко у військовій формі та напис: «Сербія тебе любить!».

У Сербії з’явилися білборди із привітаннями Лукашенку фото 1

Балканська служба «Радіо Свобода» зазначає: рух «Наші» – це ультраправа організація, хоча офіційно вона не зареєстрована. Організація відкрито підтримує вторгнення Росії в Україну, виступає проти європейської інтеграції Сербії та відстоює антимігрантські та анти-ЛГБТ погляди.

Це не перший випадок, коли рух публічно звертається до Лукашенка: минулого року його представники обклеїли Белград плакатами з написом «Сербія з Лукашенком». В останні роки вони також розміщували плакати на підтримку російського диктатора Володимира Путіна, а також плакати з погрозами, спрямовані проти деяких опозиційних політиків у Сербії та ЗМІ.

Однак Конституційний суд Сербії постановив, що умови для заборони їхньої діяльності не були виконані.

Раніше Лукашенко пояснив, чому керує Білоруссю «по-диктаторськи». «Не хотілося б керувати авторитарно, по-диктаторськи, але поки що не виходить», – сказав самопроголошений президент.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пройшов перший у своєму житті повний медичний огляд. Він прокоментував чутки про те, що має проблеми зі здоров'ям та практично перебуває «на межі смерті». За словами Лукашенка, він пройшов повне медичне обстеження, каже, що лікарі перевірили кожну клітинку його організму і навіть мозок.

До слова, Олександр Лукашенко обурився через тарганів у готелях. Під час наради з білоруськими чиновниками Лукашенко заявив, що туристи не їдуть до республіки саме через них.

Як повідомлялося, Лукашенко вигадав неймовірну версію, чому Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Він заявив, що не був поінформований про наміри Кремля розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За словами Лукашенка, його тоді нібито збентежила велика кількість військових РФ, які прибули до Білорусі для участі у спільних навчаннях.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Сербія

