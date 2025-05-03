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Вучич раптово перервав важливий візит до США і повертається до Белграда: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Вучич раптово перервав важливий візит до США і повертається до Белграда: деталі
Як зазначають журналісти, «президент Сербії не зміг бути присутнім на головних заходах, заради яких він приїхав до Америки»
фото: AP

Президент Сербії раптово захворів під час візиту до США, і після обстеження вирішив повернутися до Сербії

Президент Сербії Александр Вучич захворів під час важливого візиту до США і терміново повертається в Белград. Як передає «Главком», про це повідомляє РТС.

«Президент Сербії Александр Вучич раптово захворів під час візиту до США, після чого звернувся по медичну допомогу і після обстеження вирішив повернутися до Сербії та зараз прямує до Белграда», – пише видання.

У зв'язку з цим, як зазначають журналісти, «президент Сербії не зміг бути присутнім на головних заходах, заради яких він приїхав до Америки».

«Було оголошено, що він також зустрінеться з кількома високопоставленими посадовими особами Республіканської партії», – йдеться у статті.

Відомо, що Вучичу стало зле в ранній полуденний час за місцевим часом. У цей момент у кімнаті з президентом Вучичем, який готувався до наступних зустрічей, і після зустрічі з конгресменами Клаудією Тіні та Родом Благоєвичем і сербськими підприємцями з Америки перебували міністр фінансів Синиша Малі та Сузана Васильєвич, радник президента Сербії зі зв'язків зі ЗМІ.

Президент Сербії зустрівся в четвер у Флориді з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Як відомо, Александар Вучич заявив, що не відмовиться від запланованого візиту до Москви 9 травня, оскільки дав особисту обіцянку президенту Росії Володимиру Путіну. 

Також він пообіцяв, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці.

До слова, президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.

За словами президента, Україна не може цього гарантувати, оскільки російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну, а українська у свою чергу не може нести відповідальність за те, що відбувається в РФ.

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Теги: Сербія

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