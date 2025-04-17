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Вучич допоможе Путіну організувати парад на 9 травня – AP

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Вучич допоможе Путіну організувати парад на 9 травня – AP
Сербія може навіть втратити шанс на євроінтергацію, якщо її лідер Александр Вучич не відмовиться від ідеї відвідати Москву на 9 травня
фото: Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS

Одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці. Як передає «Главком», про це повідомляє агентство AP.

Вучич наголосив, що Сербія вперше бере участь у «спільній» організації параду.

Очільник Сербії також проігнорував застереження європейських посадовців, що його візит до Москви на військові святкування 9 травня буде порушенням критеріїв членства в ЄС для потенційних нових членів і може підірвати задекларовані амбіції країни щодо вступу до ЄС.

«Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в Москві, про свою участь в якому ми оголосили», – сказав він.

Як відомо, Вучич вже підтверджував намір відвідати Москву 9 травня, а також пообіцяв направити підрозділ збройних сил Сербії для участі у параді.

До слова, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі у святкуваннях до Дня перемоги у Москві. Кремль розкритикував заяву Каллас.

«Те, що також було дуже чітко обговорено та сказано різними державами-членами, так це те, що будь-яка участь у парадах чи святкуваннях 9 травня в Москві не сприйметься легковажно європейською стороною, враховуючи, що росія справді веде повномасштабну війну в Європі», – наголосила вона.

Разом з тим прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також зібрався у Москву. Він сказав: «Я збираюся в Москву дев'ятого травня. Попередження пані Каллас – це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939».

Своєю чергою Politico пише, що український уряд запросив високопосадовців європейських держав 9 травня до Києва на знак демонстрації дипломатичної сили проти щорічного військового параду президента Росії Володимира Путіна в Москві того ж дня.

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Теги: Сербія парад путін

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