Прем'єр Фіцо пояснив, чому виступає проти вступу України в НАТО

Фіцо переконаний, що членство України в Альянсі може спровокувати глобальний конфлікт

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вступу України в НАТО. Він також висловився про перспективу примирення з Росією після війни. Про це повідомляє Kresy.

На думку Фіцо, членство України в Альянсі може спровокувати глобальний конфлікт.

«На хвилі конфлікту існує велика зацікавленість у відновленні нормальних відносин з Москвою. Я хочу проводити політику добрих, дружніх відносин з усіма, хто в такій політиці зацікавлений», – зазначив Фіцо, наголошуючи на прихильності до співпраці з державами в усьому світі.

Прем’єр також висловив свою позицію щодо вступу України в НАТО, заявивши, що буде проти цього.

«Членство України в НАТО тільки на користь Третій світовій війні. Нам достатньо незалежної України», – сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС.

Раніше Фіцо заявляв, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід». Також словацький прем'єр схарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

До слова, міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ. За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена. Враховуючи нинішній стан військового конфлікту, потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.