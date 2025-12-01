Мирний план. Нобелівські лауреати вимагають додати пункт про звільнення політвʼязнів

Підписанти наголосили, що у російських в'язницях утримується понад тисяча людей, засуджених за антивоєнним законодавством

Нобелівські лауреати підписали відкритого листа з вимогою включити до мирного плану для завершення війни Росії проти України звільнення політичних та антивоєнних вʼязнів «з російських та українських вʼязниць». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

За даними видання, у листі йдеться про те, що «у російських в'язницях утримується понад тисяча людей, засуджених за антивоєнним законодавством». Нобелівські лауреати закликають президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Путіна «продемонструвати добру волю та взаємно помилувати щонайменше кілька десятків ув'язнених, які ув'язнені лише за висловлення особистої думки та не скоювали насильницьких злочинів». Кого саме нобелівські лауреати мають на увазі – у листі не пояснено.

«Ми просимо вас включити до проєкту мирної угоди пункт про помилування або обмін цивільними особами, визнаними міжнародними організаціями політичними в’язнями. Це слід зробити, перш за все, для хворих, людей похилого віку, жінок та підлітків», – йдеться у листі нобелівських лауреатів.

Зазначається, що лист підписала українська правозахисниця та нобелівська лауреатка премії миру 2022 року Олександра Матвійчук; російський нобелівський лауреат Дмитро Муратов; білоруська письменниця Світлана Алексієвич; російський правозахисник Ян Рачинський, який прийняв премію миру від імені російської організації «Меморіал»; філіппінсько-американська журналістка Марія Ресса та ще 12 нобелівських лауреатів.

Раніше «Главком» розповідав про мирні перемовини у США. На переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що у результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд. Найскладнішим залишається питання територій.