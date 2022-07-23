Японія не пустить Путіна на похорон експрем’єра, – ЗМІ

Путін може не планувати поїздку на похорон Абе, його туди все одно не пустять, стверджує японське ЗМІ

Президенту Росії не дозволять прилетіти до Японії

Японський уряд не зніме свою фактичну заборону на в’їзд для хазяїна Кремля Володимира Путіна навіть у випадку, якщо той захоче прилетіти на похорон колишнього прем’єр-міністра країни Сіндзо Абе. Про це з посиланням на власні джерела у японській владі пише видання Nikkei.

Після повномасштабного російського вторгнення на територію України Японія запровадила низку санкцій як проти цієї країни в цілому, так і проти її політиків, чиновників та бізнесменів. Зокрема, мала місце заборона на в’їзд, яка стосувалася і президента РФ Володимира Путіна.

Цю заборону японський уряд не планує скасовувати, якщо Путін восени збереться прилетіти на похорон убитого нещодавно експрем’єра Сіндзо Абе.

На це рішення, зазначає Nikkei, не вплине навіть те, що російський президент висловив співчуття після замаху на життя Абе, назвавши японського експрем’єра «видатним державним діячем, який багато зробив для розвитку добрих відносин між нашими країнами».

Нагадаємо, замах на колишнього очільника уряду Японії Сіндзо Абе стався 8 липня зранку, коли той виступа на мітингу на підтримку свого кандидата у верхню палату парламенту.

Нападник здійснив два постріли, після чого його затримали.

Через кілька годин Абе помер у лікарні.