Ілля Пономарьов: Російська опозиція чекає, поки Україна зробить за них брудну роботу

Пономарьов про мрії російської опозиції: «Україна переможе Путіна, і от тоді в Росії пройдуть вільні вибори, на яких вони будуть конкурувати»

Те, що росіяни чекають, поки українці здобувають для них свободу, є неправильним. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

За словами політика, такого явища, як російська опозиція, просто не існує. Він пояснив, що у російському політикумі існують різні опозиціонери з тусовками навколо себе.

«Є тусовка (тобто окремі персоналії) навколо Ходорковського, є тусовка навколо Каспарова, є тусовка навколо ФБК («Фонду боротьби з корупцією», організації, створеної Олексієм Навальним у 2011 році – «Главком»). Раніше можна було б сказати: «тусовка навколо Навального», але Навального немає, а говорити про Юлію Навальну неправильно, бо невідомо, наскільки вона у роботу ФБК залучена», – додає Пономарьов.

За словами опозиціонера, «Антивоєнний комітет» Ходорковського взагалі оголосив збір коштів для постраждалих росіян. т«Тобто Кац і Ходорковський допомагають росіянам і думають про майбутні вибори. Вони чекають, що Україна зробить брудну справу, переможе Путіна, і от тоді в Росії пройдуть вільні вибори, на яких вони будуть конкурувати. Або пройдуть інші внутрішні реформи, через які вони увійдуть до влади, – зазначає політик.

Водночас Каспаров, за словами Пономарьова, зробив протилежну заяву. «Каспаров каже: єдиний шлях до змін в Росії – це перемога ЗСУ. Але все одно і тут проглядає очікування, щоб українці самі все зробили. Хоча Каспаров на міжнародних майданчиках і справді робить багато для підтримки України, – зауважує російський опозиціонер.

Пономарьов наголошує, що його організація «З’їзд народних депутатів» має інше ставлення до російсько-української війни. «Ми – за спільну перемогу України та російських добровольчих підрозділів, які треба посилювати»», – зазначає російський опозиціонер.

Пономарьов переконаний: те, що зараз українці здобувають свободу для росіян, є неправильним.

Нагадаємо, у Львові 22-23 травня відбувся «Форум російської опозиції на підтримку України», про проведення якого не знала місцева влада. Мер Львова Андрій Садовий звернувся з цього приводу «у відповідні органи». Політолог Андрій Смолій повідомив, що радник Офісу президента Михайло Подоляк брав участь у форумі.

До слова, Російські опозиціонери, зокрема ті, які нещодавно покинули Росію в рамках обміну, не збираються приїжджати до України. В інтерв’ю «Главкому» опозиціонер Ілля Пономарьов пояснив, що дехто з них хоче просто перечекати повномасштабну війну, а у когось є інші причини для такого рішення.