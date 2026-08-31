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Сенатор США закликав ухвалити законопроєкт про нові санкції проти Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сенатор США закликав ухвалити законопроєкт про нові санкції проти Росії
Блюменталь: Це момент надзвичайної терміновості, оскільки Путін може спробувати ескалувати ситуацію
фото: nationalreview

Сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників схвалити законопроект про санкції проти РФ на тлі «моменту надзвичайної терміновості» у війні в Україні

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників ухвалити законопроєкт про санкції проти Росії, який раніше отримав широку двопартійну підтримку в Сенаті (86 голосів «за» проти 11). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Сенатор наголосив, що у війні проти України настав «момент надзвичайної терміновості». За його словами, хоча Путін може вдатися до ескалації, російська економіка перебуває на межі серйозної кризи з прогнозованим дефіцитом у $125 млрд (5% ВВП) та відсотковою ставкою за державним боргом на рівні 14%. Ухвалення документа дасть змогу обмежити доходи російської воєнної машини та підірвати здатність РФ вести війну.

Документ під назвою «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026» передбачає розширення повноважень президента США для запровадження мит до 100% проти п'яти найбільших покупців російської нафти чи газу. Виняток передбачено для країн, які імпортують менше 15% газу з РФ і постійно скорочують ці обсяги. Крім того, законопроєкт містить заходи проти «тіньового флоту», російських олігархів та фінансових установ.

Коментуючи занепокоєння частини демократів щодо розширення президентських повноважень, Блюменталь зазначив, що текст є результатом складних компромісних переговорів із Білим домом, торговим представником США та законодавцями. Він також повідомив, що під час візиту до України президент Володимир Зеленський назвав цей санкційний закон пріоритетом номер один, і закликав українського лідера провести зустрічі з членами Конгресу для забезпечення необхідної підтримки під час голосування в Палаті представників.

Раніше сенатор-демократ США Річард Блюменталь заявив, що близько половини американських компаній, які працюють в Україні, зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок російських ракетних і дронових атак, та закликав американський бізнес активніше тиснути на Конгрес і Білий дім заради посилення тиску на Кремль. 

Заяву сенатор зробив на пресконференції у Києві у вівторок, 25 серпня. За його словами, йдеться не про випадкові влучання ракет чи дронів, що збилися з курсу, а про повторювані цілеспрямовані удари, які демонструють повну зневагу до міжнародного права та завдають бізнесу збитків на мільйони доларів.

До слова, після несподіваної смерті сенатора Ліндсі Грема, співавтора санкційного законопроєкту, Україна втратила одного з ключових союзників у Вашингтоні, однак Блюменталь та інші сенатори пообіцяли довести його справу до кінця.

Теги: санкції законопроєкт США

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