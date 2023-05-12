Зеленський сподівався виступити у фіналі Євробачення, але йому відмовили – ЗМІ

Спілка телекомпаній відмовила йому, мотивуючи це «небажанням політизувати конкурс»

Європейська мовна спілка відмовила президенту України Володимиру Зеленському у виступі під час фіналу Євробачення-2023.

Про це повідомляє The Times.

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Видання зазначає, що Зеленський звернувся до організаторів з проханням виступити під час фіналу конкурсу перед 160-мільйонною аудиторією у відеоформаті. Він планував закликати світову спільноту продовжити підтримувати Україну на тлі російської військової агресії.

Нагадаємо, Україна виступає на Євробаченні, починаючи з 2003 року.

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Раніше повідомлялося, що у другому півфіналі Євробачення-2023 свої конкурсні номери показали 16 країн-учасників, але лише десятьом пощастило потрапити в гранд-фінал.

Зокрема, на Євробаченні в Ліверпулі захопливо пролунав легендарний «Щедрик» Леонтовича.

До слова, співачка Тіна Кароль, яка виступатиме у Ліверпулі у фіналі Євробачення, записує відеозвіти про конкурс. Черговий ролик виконавиця присвятила моментам, що відбувається за лаштунками конкурсу.