Президент України назвав терміни проведення наступного Саміту миру

Перший Глобальний саміт миру відбувався у Швейцарії

У наступному Саміті миру візьмуть участь представники Російської Федерації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни. Він відбудеться у листопаді. Про це повідомляє Le Monde.

За словами Зеленського, на наступному саміті візьмуть участь представники Російської Федерації.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі.

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав.

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.