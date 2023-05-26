Європейські партнери вимагають від України поновити кадрові конкурси на державні посади

За словами Алюшиної, після скасування воєнного стану, організовуватимуть конкурси на всі посади, де відбулися призначення поза конкурсною процедурою

Конкурси на період воєнного стану припинено, а єдиний портал вакансій державної служби вимкнено – з огляду на важливість збереження персональних даних. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з держслужби (НАДС) Наталія Алюшина.

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За словами очільниці НАДС, наразі для призначення на посаду все одно треба подати заяву, особову картку, відомості про освіту та досвід роботи. Проте після скасування воєнного стану, організовуватимуть конкурси на всі посади, де відбулися призначення поза конкурсною процедурою.

«Двічі на рік ми проводимо Раду управління людськими ресурсами з нашими керівниками служб управління персоналом. Відчуваю, як вони чекають на відновлення конкурсних процедур, бо конкурс – це змагання, відбір кращих, фахових. Але в нинішніх умовах забезпечити це доволі складно. Втім, навіть зараз діємо лише в прозорий спосіб: ми завжди готові продемонструвати, скільки кандидатів подавалося на наші публічні оголошення, за якими критеріями їх відбирали. Відслідковуємо попередній досвід роботи кандидатів, їхній фах, спілкуємося із ними безпосередньо, бо кожен керівник шукає на роботу класних фахівців», – зазначила голова Агентства з держслужби.

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Як розповідає Алюшина, європейські колеги з програми SIGMA (програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту – спільна ініціатива ЄС та Організації з економічного співробітництва і розвитку – «Главком») вважають, що треба повертати конкурсну процедуру ще до скасування воєнного стану, і врегульовувати це законодавчо. Але такі рішення прийматимуть після ретельного вивчення усіх ризиків і консультацій із відповідними органами, що опікуються державною безпекою.

Нагадаємо, Нацагентство наразі займається реформою оплати праці. Вона полягає у встановленні справедливих окладів на основі класифікації посад.

До слова, до повномасштабного вторгнення головним чинником, який гальмував розвиток публічної служби, був низький рівень винагороди.

За словами Алюшиної, критичність ситуації підтверджується довоєнною соціологією, коли 93% державних службовців були повністю або частково незадоволені рівнем заробітної плати. Йдеться про різні напрямки посад, але деякі є просто критичними.