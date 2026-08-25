В Москві приземлився військовий літак США – FlightRadar

Перед польотом до Москви американський військово-транспортний літак перебував у Ризі

Кремль прокоментував інформацію про прибуття американського літака

У московському аеропорту «Внуково» приземлився військово-транспортний літак військово-повітряних сил США Boeing C-17 Globemaster III. Про це свідчать дані сервісу Flightradar24, повідомляє «Главком» .

Літак виконував рейс під бортовим номером RCH4555. За даними сервісу, перед посадкою в Москві він перебував у Ризі, а до столиці Латвії прибув зі США. Йдеться про важкий військово-транспортний Boeing C-17 Globemaster III, який американські ВПС використовують для перевезення військовослужбовців, техніки та вантажів. Літак може перевозити до 77,5 т вантажу або до 102 військовослужбовців.

фото: Flightradar24

Що кажуть у Кремлі

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не має інформації про прибуття американського військового літака до Москви. За його словами, планів щодо зустрічей із представниками адміністрації США цього тижня також немає.

Водночас дані Flightradar24 підтверджують факт посадки борту у «Внуково». Причина прибуття американського військово-транспортного літака до Москви наразі офіційно не повідомляється.

Що відомо про літак

Boeing C-17 Globemaster III – стратегічний і тактичний військово-транспортний літак ВПС США. Він використовується для перекидання особового складу, техніки та інших вантажів на великі відстані.

Варто зазначити, що перед польотом до Москви американський військово-транспортний літак перебував у Ризі, куди прибув 23 серпня з міста Кемп-Спрінгс у штаті Меріленд. Там розташована Joint Base Andrews – одна з ключових військових баз США в районі Вашингтона, яку використовують для перевезення американського керівництва та високопосадовців. Саме на цій базі базується президентський борт Air Force One та інші літаки, що обслуговують урядові перевезення.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Росія готує випробування ракети з ядерним двигуном, здатної долетіти до США.