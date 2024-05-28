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Швейцарія оголосила війну російським шпигунам напередодні важливої для України події

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Швейцарія оголосила війну російським шпигунам напередодні важливої для України події
Депутати підтримали пропозицію систематично висилати російських шпигунів
фото з відкритих джерел

Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн

Верхня палата парламенту Швейцарії пізно ввечері в понеділок підтримала пропозицію про посилення заходів щодо висилки шпигунів, особливо агентів російської розвідки, в той час, як Берн готується до проведення саміту щодо миру в Україні. Про це повідомило агентство Reuters.

Депутати верхньої палати 32 голосами «за» і дев’ять «проти» підтримали пропозицію «систематично висилати російських шпигунів та інших іноземних шпигунів».

«Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення безпеки і захищає себе», – заявила у зверненні до парламенту президентка Віола Амгерд трохи більше ніж за два тижні до того, як її уряд готується прийняти десятки країн на мирних переговорах щодо України.

Амгерд зазначила, що уряд хоче послідовно висилати офіцерів розвідки, діяльність яких загрожує безпеці Швейцарії або її ролі як приймаючої держави.

Депутатка від лівоцентристських соціал-демократів Франциска Рот, одна з прихильниць цього заходу, заявила, що нейтральна Швейцарія є «магнітом» для шпигунів через концентрацію в країні міжнародних організацій. Вона додала, що це особливо стосується російських шпигунів.

Стверджуючи, що Швейцарія повинна продемонструвати «нульову толерантність» до шпигунства, Рот сказала, що пропозиція має слугувати зміцненню механізмів контролю і висилки шпигунів. Оскільки нижня палата парламенту вже підтримала цю пропозицію в грудні, тепер уряд повинен діяти відповідно до неї.

Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн, який, як вона сподівається, прокладе шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у саміті миру у Швейцарії в червні.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.

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Теги: Швейцарія саміт шпигун російські агенти

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