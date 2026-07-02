Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЗМІ: МіГ-29, які мали передати Україні в обмін на дрони, будуть списані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ: МіГ-29, які мали передати Україні в обмін на дрони, будуть списані
МіГ-29 ВПС у польоті. Ці літаки, що базуються, серед інших, на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку, планується вивести з експлуатації
фото: PAP

Раніше глава Міністерства оборони Польщі визнав, що потенціал України в сфері безпілотників є дуже великим

Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29 через зрив домовленостей щодо обміну військовими технологіями. Угода, яка передбачала постачання польських літаків в обмін на українські технології безпілотників, так і не набула чинності. Про це повідомляє Wirtualna Polska з посиланням на Міністерство національної оборони Польщі, передає «Главком».

Польське оборонне відомство заявляло про наміри надати Києву частину радянських винищувачів, які перебувають на озброєнні з 1989 року і базуються на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку. Очікувалося, що літаки повністю залишать польське небо, оскільки зараз їх замінюють сучаснішими західними бортами. Проте обмін заблоковано.

Очільник Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що Варшава представила чіткі пропозиції щодо безпілотних технологій і спочатку сторони досягли згоди, але зараз Україна не виконує взятих на себе зобов'язань. За словами посадовця, ця ситуація має політичне підґрунтя і пов'язана зокрема з нещодавніми історичними суперечками між країнами. Попри це, польська сторона декларує готовність до подальшого діалогу.

Через зрив домовленостей корисна для фронту техніка залишиться в Польщі, де її чекає поступове списання. У пресслужбі оборонного відомства журналістам пояснили, що літаки МіГ-29 просто зношуються і поступово досягають граничного терміну експлуатації та сертифікованого нальоту. Оскільки інвестувати в їхню модернізацію для польського війська більше не планують, винищувачі будуть послідовно один за одним виводити з експлуатації. Конкретні терміни та графік списання літаків у Міноборони назвати відмовилися, наголосивши, що ця інформація є закритою і не підлягає оприлюдненню.

Подальше виведення з ладу МіГ-29 актуалізувало питання майбутнього самої 22-ї тактичної авіабази. Наразі цей об'єкт виконує важливу роль у місіях НАТО з патрулювання повітряного простору східного флангу, приймаючи авіаційні підрозділи союзників. У польському міністерстві запевнили, що аеропорт у Мальборку залишається критично важливою інфраструктурою безпеки для держави і продовжить повноцінно функціонувати, обслуговуючи літаки та гелікоптери Польщі та інших країн Альянсу.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, пославшись на невиконання Києвом домовленостей у сфері безпілотних технологій.

«Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість, тому МіГів для України немає, бо немає дронів чи дронових можливостей у Польщі», – пояснив міністр.

Теги: винищувач Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україну знову намагаються поставити в стійло
Україну знову намагаються поставити в стійло
11 червня, 16:00
Як Росія розпалює конфлікт між Україною та Польщею
Конфлікт між Польщею та Україною. Що робити зараз?
20 червня, 15:36
Українець виловив легендарну рибу з озера Балатон
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
4 червня, 08:50
Понад 4,33 млн українців наразі користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС – переважно жінки та діти
ЄС розглядає обмеження захисту для українців призовного віку – Reuters
5 червня, 22:50
Жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння
У Польщі дитина впала з 11-го поверху і залишилася живою: що допомогло вижити
8 червня, 09:35
Семен Скрепецький зі своєю картиною
У Польщі застрелено російського художника, який малював карикатури на Путіна та Лукашенка (фото)
16 червня, 09:49
Маріанна Шрайбер наголошує на необхідності повернути Кракову його польську ідентичність
У Польщі кандидатка в мери демонстративно викинула прапор України (відео)
13 червня, 20:59
Стефанчук: Україна б’ється не за медалі чи ордени, а за своє виживання та незалежність
Стефанчук назвав помилкою рішення президента Навроцького про відкликання ордена Зеленського
20 червня, 04:59
Кваснєвський застеріг від посилення антиукраїнських настроїв у Польщі
Колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків
21 червня, 15:43

Політика

ЗМІ: МіГ-29, які мали передати Україні в обмін на дрони, будуть списані
ЗМІ: МіГ-29, які мали передати Україні в обмін на дрони, будуть списані
У Польщі чиновник втратив посаду після сварки з українським таксистом
У Польщі чиновник втратив посаду після сварки з українським таксистом
Зеленський розповів, що має стати одним із ключових результатів саміту НАТО
Зеленський розповів, що має стати одним із ключових результатів саміту НАТО
АР: Росія могла використовувати тіньовий флот для запусків дронів по Європі
АР: Росія могла використовувати тіньовий флот для запусків дронів по Європі
Посольство Росії в Швеції заявило про напад дронів з імітацією вибухівки та фарбою
Посольство Росії в Швеції заявило про напад дронів з імітацією вибухівки та фарбою
Каллас після атаки на Київ заявила про нові санкції проти РФ
Каллас після атаки на Київ заявила про нові санкції проти РФ

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua