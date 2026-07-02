ЗМІ: МіГ-29, які мали передати Україні в обмін на дрони, будуть списані

МіГ-29 ВПС у польоті. Ці літаки, що базуються, серед інших, на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку, планується вивести з експлуатації

Раніше глава Міністерства оборони Польщі визнав, що потенціал України в сфері безпілотників є дуже великим

Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29 через зрив домовленостей щодо обміну військовими технологіями. Угода, яка передбачала постачання польських літаків в обмін на українські технології безпілотників, так і не набула чинності. Про це повідомляє Wirtualna Polska з посиланням на Міністерство національної оборони Польщі, передає «Главком».

Польське оборонне відомство заявляло про наміри надати Києву частину радянських винищувачів, які перебувають на озброєнні з 1989 року і базуються на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку. Очікувалося, що літаки повністю залишать польське небо, оскільки зараз їх замінюють сучаснішими західними бортами. Проте обмін заблоковано.

Очільник Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що Варшава представила чіткі пропозиції щодо безпілотних технологій і спочатку сторони досягли згоди, але зараз Україна не виконує взятих на себе зобов'язань. За словами посадовця, ця ситуація має політичне підґрунтя і пов'язана зокрема з нещодавніми історичними суперечками між країнами. Попри це, польська сторона декларує готовність до подальшого діалогу.

Через зрив домовленостей корисна для фронту техніка залишиться в Польщі, де її чекає поступове списання. У пресслужбі оборонного відомства журналістам пояснили, що літаки МіГ-29 просто зношуються і поступово досягають граничного терміну експлуатації та сертифікованого нальоту. Оскільки інвестувати в їхню модернізацію для польського війська більше не планують, винищувачі будуть послідовно один за одним виводити з експлуатації. Конкретні терміни та графік списання літаків у Міноборони назвати відмовилися, наголосивши, що ця інформація є закритою і не підлягає оприлюдненню.

Подальше виведення з ладу МіГ-29 актуалізувало питання майбутнього самої 22-ї тактичної авіабази. Наразі цей об'єкт виконує важливу роль у місіях НАТО з патрулювання повітряного простору східного флангу, приймаючи авіаційні підрозділи союзників. У польському міністерстві запевнили, що аеропорт у Мальборку залишається критично важливою інфраструктурою безпеки для держави і продовжить повноцінно функціонувати, обслуговуючи літаки та гелікоптери Польщі та інших країн Альянсу.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, пославшись на невиконання Києвом домовленостей у сфері безпілотних технологій.

«Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість, тому МіГів для України немає, бо немає дронів чи дронових можливостей у Польщі», – пояснив міністр.