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Стефанчук назвав помилкою рішення президента Навроцького про відкликання ордена Зеленського

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стефанчук назвав помилкою рішення президента Навроцького про відкликання ордена Зеленського
Стефанчук: Україна б’ється не за медалі чи ордени, а за своє виживання та незалежність
фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначив, що рішення Навроцького було свідомим, спланованим і шкідливим

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що президент Навроцький припустився катастрофічної помилки, яка матиме далекосяжні негативні наслідки для українсько-польського партнерства. Про це пише «Главком» із посиланням на його допис у Facebook.

За словами спікера парламенту, це рішення було свідомим, спланованим і шкідливим, особливо напередодні Конференції з відбудови України у Гданську та Українсько-польської парламентської асамблеї. Стефанчук нагадав, що у 2023 році Президент Володимир Зеленський чітко зазначив, що приймає цю нагороду від імені всього Українського Народу. Це народ, який щоденно через постійні російські атаки зазнає страшних втрат, і який уже п’ятий рік поспіль ціною життів своїх найкращих синів та доньок береже від вторгнення російського агресора і власних західних сусідів, включно з Польщею.

Керівник Верховної Ради підкреслив, що ордени можна відкликати указами, посилаючись на своє нібито єдино правильне бачення минувшини, проте неможливо скасувати історичну правду сьогодення, де саме український воїн зараз тримає небо над вільним світом. «Я щиро сподіваюсь, що після цього рішення ніхто не внесе пропозицію нагородити повернутим орденом Путіна, адже хіба важливо, що він вважає західні землі Польщі «подарунком Сталіна»? Важливо, що він ненавидить УПА і не називає свої підрозділи іменами Українських Героїв», – наголосив Руслан Стефанчук.

Спікер підсумував, що Україна б’ється не за медалі чи ордени, а за своє виживання та незалежність. Він додав, що якщо короткозорі внутрішньополітичні ігри для когось виявилися важливішими за єдність перед обличчям спільного ворога, це залишиться виключно на їхній совісті, і історія цього не забуде й не пробачить. Водночас, керівник парламенту висловив упевненість, що український та польський народи зможуть подолати і цей етап, оскільки є великими націями зі складним минулим, але прекрасним майбутнім.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Республіки Польща. Для набуття чинності рішення ще потребує контрасигнації прем'єр-міністра країни.

Як відомо, скандал між Києвом та Варшавою набирає обертів. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відреагував на заяви щодо можливого відкликання найвищої польської державної нагороди від Президента України Володимира Зеленського, назвавши подібні заяви проявом відвертого цинізму зі сторони Кароля Навроцького.

До слова, чинний міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про відмову від Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» на тлі рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити президента України Володимир Зеленський Ордену Білого Орла. У своєму дописі Сибіга назвав рішення Варшави «стратегічною помилкою», яка, за його словами, грає на користь Росії. Він також зазначив, що Україна не прагнула цього конфлікту та висловив жаль через емоційні кроки польських політиків.

Теги: Польща Володимир Зеленський Руслан Стефанчук Кароль Навроцький

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