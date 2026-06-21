Колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків

Кваснєвський закликав провідні політичні сили до відповідального діалогу

Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки. Як інформує «Главком», про це пишуть Onet Wiadomości.

За словами політика, нині в Польщі проживає близько 1,5 млн громадян України, які мають чинні документи на перебування в країні. Він наголосив, що українці є важливою опорою для польської економіки на тлі демографічної кризи та нестачі робочої сили.

Кваснєвський застеріг від посилення антиукраїнських настроїв у Польщі та використання цієї теми в політичній боротьбі. На його думку, якщо антиукраїнські сили досягнуть своїх цілей і спричинять масовий виїзд українців, це негативно позначиться на роботі сфери послуг, охорони здоров’я, догляду за людьми похилого віку та будівельної галузі.

Водночас він визнав, що тема України залишається складною для польського суспільства. Кваснєвський закликав провідні політичні сили до відповідального діалогу щодо майбутніх викликів у польсько-українських відносинах, зокрема у контексті майбутнього вступу України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».