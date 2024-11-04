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Вибори в Грузії. Опозиція пояснила, чому зволікала з протестами

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вибори в Грузії. Опозиція пояснила, чому зволікала з протестами
28 жовтня у Тбілісі відбулися перші мітинги під будівлею парламенту
фото: vol202Bot/Telegram

Перші мітинги під парламентом відбулися після оголошення результатів виборів – 28 жовтня. Сьогодні – друга серія, вона має окреслити подальші перспективи протесту

Підготовка до акцій протесту у Грузії затрималася через необхідність зібрати докази порушень, які б дозволили міжнародній спільноті побачити нелегітимність новообраного парламенту. Так в інтерв'ю «Главкому» Хатія Деканоїдзе від партії «Єдність – Національний рахунок» пояснила, чому опозиція зволікала з мітингами.

«Першим етапом був збір доказів фальсифікації виборів. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб реально показати та довести, що парламент Грузії, який «Грузинська мрія» збирається зібрати на кінець листопада чи на початку грудня, є нелегітимним», – зауважила опозиціонерка.

Деканоїдзе зазначила, що ще одним важливим аспектом для організації мітингів було забезпечення єдності між чотирма опозиційними партіями. Зокрема, щоб вони діяли і висловлювались в унісон.

«Поки єдність є, і важливо, аби рішення приймалися усіма партіями. Я дуже сподіваюся, що розколу не буде і ніхто не дасть завести опозицію до парламенту. Наразі якихось розбіжностей щодо протесту і рішення щодо ненадання легітимності парламенту нема. Хоча перемовини є складними. Головне, щоб люди цю нашу єдність бачили і виходили на перманентні акції», – сказала представниця опозиції.

Нагадаємо, що ввечері, 4 листопада, у Тбілісі відбудеться друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Опозиціонерка Хатія Деканоїдзе заявила, що це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії»

Як повідомлялося, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах. Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. 

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. 

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Теги: коаліція Хатія Деканоїдзе вибори Грузія протест опозиція Саломе Зурабішвілі парламент мітинг

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