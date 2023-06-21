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Глава МЗС Німеччини назвала ключову вимогу для вступу України в ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Німеччини назвала ключову вимогу для вступу України в ЄС
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок
фото з відкритих джерел

Україна вже досягла прогресу у своїх реформаторських зусиллях на шляху до ЄС, особливо у сферах вільних ЗМІ та верховенства права

Україна повинна покласти край 30-річному кумівству і корупції, щоб стати членом Європейського Союзу, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. З такою заявою глава МЗС Німеччини Анналена Бербок виступила 21 червня на конференції в Лондоні, присвяченій повоєнному відновленню України, пише Bild.

За словами Бербок, Україна вже досягла прогресу у своїх реформаторських зусиллях на шляху до ЄС, особливо у сферах вільних ЗМІ та верховенства права.

Однак, заявила міністерка, в майбутньому необхідний подальший прогрес, щоб покласти край 30-річному кумівству і, треба чітко сказати, корупції.

У той самий час Бербок підкреслила, що кроки з реформування в Україні здійснюються з неймовірною швидкістю і Німеччина інтенсивно підтримує це.

Глава МЗС Німеччини зазначила, що немає жодних сумнівів, що Україна приєднається до ЄС, тому інвестиції приватних компаній у відбудову країни є виправданими, адже в кінцевому підсумку вони зміцнюють єдиний європейський ринок. 

Раніше президент Італії спрогнозував, коли Україна вступить до ЄС.

Також Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в Стокгольмі. 

До слова, Європейський Союз хоче домовитись із постачальниками сировини для боєприпасів надавати пріоритет замовленням для потреб України. Але це викликає неабияке занепокоєння компаній-виробників.

Теги: Німеччина Україна Анналена Бербок Європейський союз

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