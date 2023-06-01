Російська влада оголосила план евакуації з прифронтового регіону

Із Білгородщини евакуюють жінок і дітей

Влада Білгородської області Росії, на території якої відбуваються обстріли, оголосила про плани евакуації жінок і дітей. За повідомленням губернатора регіону Вʼячеслава Гладкова, 31 травня близько 300 дітей уже були евакуйовані до Воронезької області.

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Гладков додав, що в четвер до Пензи будуть евакуйовані 200 осіб, у тому числі мами з маленькими дітьми.

У суботу 300 дітей відправлять з Грайворонського району до Ярославля, ще 300 з Шебекінського району – до Калуги.

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Гладков також повідомив, що спілкувався з губернаторами Липецької і Томської областей, які погодилися взяти по 200 евакуйованих – ідеться про родини з маленькими дітьми.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня на Білгородщині сталася чергова «бавовна».

Минулої ночі місто Шебекіно також потрапило під обстріл. Невдовзі після обстрілу губернатор області В’ячеслав Гладков заявив, що ситуація у місті Шебекіно, по якому нібито 31 травня було завдано масованого удару, погіршується. Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки, чотири особи постраждали.

До слова, жителів прикордонних російських сіл перевозять до пунктів тимчасового розміщення (ПТР), які розміщенні майже біля кордону – і ті знову потрапляють під обстріли. Росіян відмовляються евакуювати.