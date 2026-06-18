Пентагон назвав головний успіх України за останній рік

У Міністерстві війни США вважають, що ЗСУ не лише втримали фронт, а й змогли покращити свої позиції на окремих напрямках

Україна змогла зірвати розрахунки Росії на швидке виснаження оборони та за останній рік не лише втримала лінію фронту, а й покращила своє становище на окремих ділянках. Саме це у Пентагоні називають одним із головних досягнень Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Таку оцінку озвучив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі під час виступу, присвяченого підтримці України союзниками.

Важливу роль у цьому відіграло посилення допомоги з боку європейських країн НАТО, які останнім часом взяли на себе значно більшу частину фінансових та військових зобов’язань. «Протягом минулого року європейські союзники взяли на себе провідну роль у підтримці оборони України, взявши на себе відповідальність за фінансову підтримку України, а також надаючи їй власну зброю», – зазначив Колбі.

У Пентагоні вважають, що така зміна підходів уже принесла конкретні результати на полі бою. «Україні вдалося утримати лінію фронту і навіть покращити своє становище в деяких місцях, продовжуючи закладати основу для міцного миру», – наголосив заступник глави американського оборонного відомства.

Колбі також заявив, що нинішня ситуація має продемонструвати Кремлю безперспективність подальшого ведення війни. На його думку, Росія повинна зрозуміти, що продовження бойових дій не принесе їй бажаних результатів і не дозволить досягти поставлених цілей.

Водночас представник Пентагону застеріг, що успіхи України напряму залежать від стабільності міжнародної підтримки. «Оборона України дійсно тримається, але для її збереження необхідна постійна й стабільна підтримка з боку союзників», – підкреслив він.

Колбі закликав європейські держави підкріплювати свої заяви конкретними рішеннями щодо фінансування та постачання озброєнь для української армії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час саміту G7 лідери країн «Великої сімки» підтвердили підтримку України та необхідність подальшого тиску на Росію. Також глава держави наголосив на потребі посилення української протиповітряної оборони, зокрема за рахунок додаткових антибалістичних систем і ракет-перехоплювачів.