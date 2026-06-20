Навроцький пояснив, чому вирішив позбавити Зеленського ордена

«Поріг болю перевищено», – сказав польський президент

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки «поріг болю» поляків було перевищено. Про це він сказав під час відзначення Національного дня Сілезьких повстань пише «Главком» із посиланням на TVN 24.

Як зазначив Навроцький, поляки знають, що таке боротьба за незалежність і російська загроза, але те, що зробив Зеленський, перетнуло «поріг болю».

Він сказав, що протягом усього XX століття Польща була вільною лише 31 рік, а решту часу чинила опір пануванню чужих держав.

«Або ми билися з радянськими військами у 1920 році, або страждали як жертви німецького та радянського тоталітаризму, або боролися з радянськими колонізаторами після 1945 року аж до 1989 року», – сказав польський президент.

«Так, ми знаємо, що таке війна, знаємо, що таке боротьба за незалежність, знаємо, що таке пострадянська, а сьогодні – російська загроза, але ми – горда польська нація і маємо свій поріг болю в питаннях, які стосуються нас і наших союзників. І цей поріг болю було перевищено, тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла», – додав він.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Водночас колишній перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін висловився проти хвилі повернення польських державних нагород українськими посадовцями. На його думку, такі кроки можуть ускладнити відносини між Києвом і Варшавою та принести вигоду лише Росії.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.