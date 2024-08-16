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Що буде з Московською церквою в Україні? Нардеп зняв інтригу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Що буде з Московською церквою в Україні? Нардеп зняв інтригу
Московська церква не отримає екзархат Вселенського патріархату
фото: «Новинарня»

За словами Павленка, владі варто готуватися виконувати закон про заборону РПЦ, а не спускати його на гальмах

На Московську церкву в Україні чекає закон щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, а не екзархат Вселенського патріархату. Про це заявив народний депутат Ростислав Павленко.

«Та не буде ніякого «другого Томосу». Навіть питання так не стоїть. І «Вселенського екзархату» не буде. Буде – закон про заборону діяльності в Україні РПЦ і її структурних підрозділів. І переговори охочих з УПЦ МП про перехід до ПЦУ. Тільки так – інших варіантів канони, традиції і правила не передбачають», – написав нардеп. 

За його словами, владі варто готуватись виконувати закон, а не спускати його на гальмах, тому в активного суспільства буде чимало роботи.

Нагадаємо, чутки про те, що Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП, отримає у найближчому майбутньому екзархат Вселенського патріархату Константинополя, розповсюджують лобісти «московських попів». Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі «Главкому».

«Фахівці пояснюють, що такий екзархат – абсолютно висмоктана з пальця брехня, – пояснює Потураєв. – Коли зайшла розмова про Томос для новоствореної Православної церкви України, то РПЦ розірвала канонічні стосунки з Фанаром і синхронно це зробила УПЦ (МП). Більше того, на Соборі УПЦ (МП) в травні 2022 року, вже після початку великої війни, це рішення про розрив стосунків було ще раз підтверджено. То як тепер вони можуть просити у Фанара екзархат, якщо вони не знаходяться з ним у стосунках?»

Голова парламентського комітету робить висновок, що всі розмови про «квазі-Томос» для УПЦ МП розпускаються для того, аби відтягнути прийняття законопроєкту №8371, або відтермінувати його вступ у дію на рік.

«За цей час, начебто, хтось кудись перейде. Хто і куди? Немає ж ні реального напрямку, ні справжнього бажання. На жаль, ці фейкові ідеї продовжують обговорюватися без участі членів комітету і на Погоджувальній раді. Та й з інших джерел, наскільки ми знаємо, цю історію останнім часом підживлювали. Але ще раз наголошую – це провокація, яка розрахована на людей, зокрема – політиків, які просто не так глибоко обізнані у цих специфічних питаннях».

Як повідомлялося, у березні Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором. Йдеться про проєкт закону №8371. В тексті законопроєкту йде мова про те, що РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. Також спрощується перехід до ПЦУ.

23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. За словами Потураєва, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП таки буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа.

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Теги: церква Московська церква в Україні томос законопроєкт

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