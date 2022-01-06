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    Думки вголос

    Чи зможе еліта Казахстану залишитись при владі?

    Назарбаєв тікає від відповідальності - Чи зможе еліта Казахстану залишитись при владі?
    Назарбаєв тікає від відповідальності
    фото: orda.kz

    Поки не ясно, що отримає Кремль від цієї ситуації

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    (*на полях кризиса в Казахстане).

    1.

    Пишут, что Токаев коварно сместил Назарбаева с поста главы Совбеза. По-моему, наоборот, он по согласованию с Назарбаевым вывел его из-под ответственности за дальнейшее кровопролитие, сохраняя за Назарбаевым статус «великого старца над схваткой». И то, что Назарбаев не делает никаких публичных заявлений – это подтверждает.

    2.

    Слепцы продолжают тупо противопоставлять беларусов «снявших обувь» казахам, которые «удачно все разгромили». К сожалению, сколько бы политологи не объясняли, что уличное насилие в большинстве таких восстаний в последнее десятилетие кончилось только установлением контроля военными, а вслед за тем и восстановлением тех же практик правления, что и раньше, многие в наших землях, к несчастью, продолжают мыслить не дальше, чем «жечь покрышки». И никакая политологическая компаративистика не в состоянии им разлепить глаза.

    3.

    Хотя все мгновенно обнулилось пятого января в связи с вводом войск ОДКБ, но все же надо помнить: Токаев был «президентом модернизации и ожидаемых реформ». Сохранит ли он возможность вернуться к ситуации «до восстания»? Теперь это очень тяжело. Поскольку все балансы разрушены, а ожидания населения сорвались с тормозов. Однако следует исходить из того, что Токаев хотел бы быть не «архаичным диктатором», а «президентом XXI века», т.е. «здравствуй, Сингапур и Малайзия». И в отличие от Беларуси, где Лукашенко – это «глухая архаика», у казахстанского общества может сохранится возможность после того, как 19 января закончится ЧП и контингент ОДБК уйдет (или даже останется, это не так важно) – участвовать в открытых выборах. Я бы этого не исключал. Вот если бы восстание закончилось сразу как в Египте или Бирме, т.е. сразу переходом власти в руки казахских военных и условного «министра обороны» или «главы генштаба» – тогда – да – конец всей модернизации. А вот Токаеву я бы оставил шанс (аналитически).

    4.

    Надо помнить, что событие это – страшное. Это восстание – не предвестник «демократизаций», не часть «четвертой волны» (в теориях демократизаций). Это событие скорее в ряду «ожидания войны в евразии», ожидания дальнейшего катастрофического обвала всего и «войны всех против всех». И сейчас невозможно сказать: получает Кремль бонусы от этого, или он катится вместе со всей ситуацией в Евразии – дальше в ту же черную воронку, в которую Путин открыл дверцу аннексией Крыма.

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    Джерело: блог Олександра Морозова

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    Теги: Путін Казахстан протест
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    Чи зможе еліта Казахстану залишитись при владі?