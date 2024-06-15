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Окупанти готуються до вивозу музейних фондів із Криму – Центр нацспротиву

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Окупанти готуються до вивозу музейних фондів із Криму – Центр нацспротиву
Чи зможе Україна повернути втрачені історичні пам'ятки, залежить від того, яка буде перемога
фото з відкритих джерел

Адміністраціям музеїв надано час на відповідь до 1 липня 2024 року

Департамент окупаційної адміністрації Криму, відповідальний за історичні артефакти та об’єкти культури на півострові, наказав підлеглим установам готувати музейні цінності до «евакуації». Про це свідчить лист так званого мінкульту республіки Крим на адресу керівників музейних установ півострова, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що причини та місця ймовірного вивезення цінностей у документі не вказують, але існує високий ризик, що найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на територію РФ.

Крім того, у документі, який передано в розпорядження ЦНС, напряму йдеться про необхідність уточнити перелік «місць евакуації цінностей» на випадок катастроф або воєнних дій. Важливо, що перелік таких місць, згідно з російськими законами, мав бути затверджений вже давно, але уточнити інформацію просять через новий «лист мінкульту РФ».

Ще один пункт із листа свідчить, що принаймні частину пам’яток культури та історії вивозитимуть саме за межі півострова.

Згаданий лист мінкульту РФ, який змусив окупаційну адміністрацію звертатися до музейників, також є у розпорядженні ЦНС, але у Центрі зазначили, що наразі його неможливо опублікувати через наявність чутливої інформації.

«Проте з нього випливає, що росіяни намагаються пришвидшити процеси типологізації та оцінки музейних артефактів у Криму. Музейники в Криму створюють електронні реєстри творів мистецтва та пам’яток історії та передають інформацію до електронного музейного фонду РФ», – йдеться у повідомленні.

У Центрі також зауважили, що викрадення або знищення історичних і культурних об’єктів та пам’яток на окупованих Росією територіях виведено на системний рівень.

«Вже на цей момент у російських музеях зберігають тисячі артефактів українського походження. До незаконної діяльності залучені російські науковці, які також мають понести відповідальність за свої дії», – підсумували у ЦНС.

Нагадуємо, що Росіяни продовжують вивозити археологічні пам'ятки з музеїв окупованого Криму. Здебільшого це роблять під виглядом організації виставок чи реставрацій, які проводитимуть на території РФ. 

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Теги: Крим окупанти історія викрадення росіяни

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