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Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії 

Історія про Ідеального сержанта

glavcom.ua
Сержант є сержантом не лише для своїх підлеглих і не лише в бою чи на навчаннях
фото: ЗСУ

Хороший сержант – це риса характеру і стан душі

Вітаю всіх причетних із Днем Сержанта ЗСУ!

Сержант – це не просто звання, не просто посада командира відділення чи вище, не просто вміння і готовність приймати автономні рішення, коли найближчий офіцер бозна-де. Сержант є сержантом не лише для своїх підлеглих і не лише в бою чи на навчаннях. Хороший сержант – це риса характеру і стан душі.

Тож розповім історію про Ідеального Сержанта:

Діло було в 2019 році. Я тоді служила у морській піхоті, і були у нас під Одесою спільні навчання з американськими (і не лише) морпіхами – СіБріз.

Під День незалежності США навчання якраз завершувались, американці святкували й розслабились, пили пиво. А зі мною на СіБрізі була моя Бусіна-Бусоль, на той момент двомісячна, триколірна, пухнаста і красива, як янголя. Збираюся ввечері лягати у своєму наметі і чую, як підпилі союзники гомонять із нашими, намагаються виміняти Бусоліньку на якийсь свій крутий мультитул.

Ох, і злякалась же я! Взяти на корабель кошеня їм би ніхто, ясна річ, не дозволив, а от завезти її кудись в Одеський порт і там покинути могли запросто.

Я вийшла з намету. Сказала суворим тоном: «This is private property!» і забрала Буську до себе.

Як не дивно, на союзників це не вплинуло. Почали з'ясовувати, чи є на кішку документи і якийсь permission. Наші їм пояснили, що це підібране кошеня без документів і дозволів. Союзники розсудили, що в такому разі це не private property, і продовжили торги.

Моїм сусідом по намету був Ідеальний Сержант. Впевнений у собі, з типовим сержантським голосом і манерами, які ніколи не виробляться в мені, навіть якщо колись дослужуся до генерала.

– Ти розумієш англійську, чуєш, що вони кажуть? – запитала я.

– Ні, – відповів сержант.

– Вони хочуть вкрасти мою Буську! Що робити?

– Оце і вся проблема? Зараз...

А далі відбувається те, що я ніколи не забуду. Сержант неквапно виходить з намету і сержантським своїм командним голосом гиркає – ніби англійською, але зі стовідсотково нашою вимовою, дослівно:

– Зис із офісерс кет! Офісер вонт сліп! Гоу фак евей!

І за десять секунд біля намету жодного союзника! Хвала справжнім сержантам.

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Джерело
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Теги: навчання історія армія

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