Російський окупант, який доводив підлітків до суїциду, нині розповідає школярам про патріотизм

Злочинець та російський окупант Олександр Глазов у одній з підмосковних шкіл

Російський злочинець у минулому довів до спроби самогубства дівчину

У Підмосков'ї російський окупант Олександр Глазов провів для школярів пропагандистський патріотичний урок. Проте раніше він був засуджений за доведення підлітків до самогубства. Про це повідомляє телеграм-канал Astra з посиланням на російську організацію ветеранів.

Як стало відомо, 2019 року Олександра Глазова засудили до 6 років колонії. На суді Глазов розповів, що давав дітям завдання у рамках гри «Синій кит». Він просив школярів підніматися на дахи будинків, перебігати залізничну колію перед поїздом, різати руки. Глазов навіть довів до спроби самогубства одну дівчину, але її встигли врятувати.

Під час ув'язнення Глазов вирішив «врятуватися» від 6 років колонії та пішов добровольцем на так звану «спецоперацію».

Злочинець звільнився достроково після участі у російсько-українській війні. Зараз він приходить до школярів – замітка про його «патріотичну лекцію» у школі №1 у Котельниках з'явилася на сайті товариства ветеранів «Бойове братство».

Нагадаємо, у російській школі в Бєлгородській області відкрили «парту героя» на честь вбитого на війні окупанта Ігоря Маслова. Він раніше був засуджений за жорстоке вбивство.

До слова, окупант Микита Сем’янов, який у травні 2022 року був засуджений на 9 років виправної колонії за вбивство та пішов добровольцем на війну в Україні, зараз відвідує школи як «герой СВО» та сидить у журі дитячих конкурсів.

Стало відомо, що депутати Держдуми запропонували звільняти від відповідальності за скоєні злочини учасників війни в Україні.