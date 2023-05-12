Що варто усвідомити мирному населенню

Наші бабці-прабабці не мали змоги дивитися битву за Київ в режимі «онлайн»

Недавно давав інтерв'ю.

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Запитали, чим ця війна відрізняється, наприклад, від Другої світової.

Я кажу, не знаю, чим вона відрізняється, бо я не жив під час Другої світової.

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Але можна сказати так. Під час Другої світової війни, і війська і населення перебували мало не в однакових умовах... Відчували майже ті ж самі самі поневіряння й труднощі.

Ця ж, наша війна, неймовірно, до безодні збільшила прірву між війною й «миром».

Отой наш звільнений з полону солдат з яблуком, унаочнює цю прірву…

Нашим солдатам, воїнам – так само важко, а може й ще важче, ніж в 1939-1945-му

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А ті, хто живуть «в миру», часто навіть не тямлять, якою ціною вони п'ють це своє кокосове латте в ранковій кав'ярні.

Наші бабці-прабабці не мали змоги дивитися битву за Київ в «онлайн», потягуючи бокальчик холодного шардоне в барі, і не виходили милуватися роботою ППО в весняному столичному надвечір'ї...

Цивілізація нині це дозволяє...

Дуже хотілося б, щоб мирне населення це якось усвідомлювало. Звісно, воно й усвідомлює (бо український народ великою мірою фактично фінансує оборону незалежної України) але далеко не все.

Я не моралізую, просто нагадую.