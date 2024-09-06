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Суддя у Нью-Йорку планує оголосити вирок Трампу після виборів – Reuters

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Суддя у Нью-Йорку планує оголосити вирок Трампу після виборів – Reuters
фото з відкритих джерел

Мерчан заявив, що планує винести вирок Трампу 26 листопада, якщо справа до цього часу не буде закрита за клопотанням адвокатів

Суддя Хуан Мерчан у Нью-Йорку оголосив, що планує винести вирок колишньому президенту США Дональду Трампу 26 листопада, після завершення президентських виборів. Водночас адвокати Трампа подали клопотання про закриття справи, яке буде розглянуте 12 листопада. Про це повідомляє  Reuters.

«Ця справа посідає унікальне місце в історії нашої країни. На жаль, ми зараз перебуваємо в такому місці і в такий час, що вимоги слухання з винесенням вироку, якщо воно буде необхідним, буде важко виконати», – констатував суддя.

Видання зазначає, якщо справа не буде закрита, слухання з винесенням вироку матиме місце в умовах значного суспільного інтересу, що робить цей процес особливо важливим для історії США.

Суддя Мерчан підкреслив, що через обставини та особливий час, забезпечити проведення слухань може бути складно. Прокурори, своєю чергою, не виступили з окремими клопотаннями щодо дати винесення вироку, залишивши це рішення на розгляд судді.

Нагадаємо, аналітики оцінили, як Трамп і Гарріс підтримуватимуть Україну в разі перемоги.

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Теги: суддя Дональд Трамп вирок

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