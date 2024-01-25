Подвійне громадянство. Чому це лише посилить Україну

У світі множинне громадянство завжди було інструментом захисту національних інтересів

Ви хочете, аби на виборах американського президента голосували громадяни України? Або ще до вступу України в ЄС депутатами Європейського парламенту стали українці? А ви можете собі уявити якби змінилася поведінка американських конгресменів, які гальмують допомогу України, якби їхніми виборцями теж були, зокрема, виборці з українськими паспортами?

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Можна подумати, що це нісенітниця, але ні – це лише питання змін до Конституції та закону про множинне громадянство, яке подане на розгляд парламенту. Відповідно до закону, ті, хто подається на український паспорт мають впродовж двох років відмовитися від свого первісного.

Але для чого позбавляти громадянських прав тих, хто зголосившись на українське громадянство готовий захищати інтереси України?

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У світі множинне громадянство завжди було інструментом захисту національних інтересів. Саме тому сильні країни, які мають глобальні інтереси у світі ніколи не були проти множинного громадянства. Хоча часто це був вибірковий підхід. У випадку України категорично неприйнятне громадянство з росією та її союзниками. Але чому не припустити подвійне громадянство з країнами ЄС та НАТО, куди так прагне України? Або, принаймні, з окремими країнами НАТО та ЄС?

Від мудрого підходу до захисту національних інтересів, – у цьому випадку, – нас стримують комплекси та страх перед невідомим. Це позиція слабкого. А, зважаючи на нинішню вимушену залежність від Заходу в України має, бодай іноді, бути і позиція сильного. Подумайте над цим.