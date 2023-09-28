Залужний провів перемовини з командувачем сил НАТО в Європі

Під час розмови було обговорено посилення протиповітряної оборони

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 28 вересня, провів розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі Крістофером Каволі. Про це Залужний повідомив в Telegram.

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«Змістовна телефонна розмова з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Детально ознайомив колегу із обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних сил України. Питання посилення нашої протиповітряної оборони залишається пріоритетним», - наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів.

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Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку Сили оборони активно нищать артилерійські системи російських окупантів.

Також Збройні сили України закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області. Своєю чергою, російські окупанти перебувають в обороні.

Триває 582-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, застосувавши 39 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. З них 31 було знищено нашою протиповітряною обороною.

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