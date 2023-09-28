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Залужний провів перемовини з командувачем сил НАТО в Європі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Залужний провів перемовини з командувачем сил НАТО в Європі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
фото з відкритих джерел

Під час розмови було обговорено посилення протиповітряної оборони 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 28 вересня, провів розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі Крістофером Каволі. Про це Залужний повідомив в Telegram.

«Змістовна телефонна розмова з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Детально ознайомив колегу із обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних сил України. Питання посилення нашої протиповітряної оборони залишається пріоритетним», - наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку Сили оборони активно нищать артилерійські системи російських окупантів.

Також Збройні сили України закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області. Своєю чергою, російські окупанти перебувають в обороні. 

Триває 582-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, застосувавши 39 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. З них 31 було знищено нашою протиповітряною обороною. 

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Теги: окупанти Telegram Валерій Залужний

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