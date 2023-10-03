Росіянин був арештований через зображення Путіна-фашиста

Росіяни не можуть вільно виставляти фото у сомережах, адже їх може чекати арешт

Росіяни можуть потрапити за грати навіть просто виставивши фото із зображенням Путіна у соцмережах. Кузьмінський районний суд Москви заарештував місцевого жителя Д. Федорова на вісім діб через картинку із російським диктатором Володимиром Путіним у нацистській формі. Про це пише дослідницкий центр «Сова».

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Розгляд адміністративної справи відбувся 28 вересня. Федорова визнали винним у демонстрації нацистської символіки (частина 1 статті 20.3 КпАП).

Картинку на його сторінці у соцмережі «ВКонтакте» знайшов оперуповноважений центр з протидії екстремізму. На ній був зображений Путін у формі вермахту на тлі герба Росії, а також свастика з фотографією Гітлера всередині та написами «Sieg Heil» та «фашизм 21 століття». Щоправда картинка була оперативно видалена власником облікового запису.

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Раніше за тією ж статтею отримав 15 діб мешканець Краснодара Віталій Молоданов, який після початку війни в Україні розмістив у соцмережі картинку з Путіним у нацистській формі та на тлі свастики.

Цікаво, що роковин російського вторгнення обкладинку з аналогічним зображенням випустив чеський журнал Reflex. На картинці Путін стоїть на тлі Ейфелевої вежі. Колаж супроводжується написом: «Хочу поїхати на Олімпіаду». У випуску порушувалася тема про недопуск російських спортсменів до Олімпійських ігор, які відбудуться 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, британське видання The Times опублікувало карикатуру на президента Росії Володимира Путіна. На сатиричному зображенні російський диктатор із головою свині ховається за довгим столом та царським троном.