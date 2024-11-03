Трамп може програти вибори через недостатню увагу виборців-жінок – CNN

У своїй передвиборчій кампанії Дональд Трамп мало звертав увагу на виборців-жінок

Кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп може зазнати поразки на виборах через те, що не приділяє достатньої уваги виборцям-жінкам, які, як правило, голосують активніше, ніж чоловіки. Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що Трамп уникав участі в онлайн- і телепередачах, орієнтованих на жіночу аудиторію, натомість він здебільшого з'являвся на праворадикальних шоу, які більше цікавлять молодих чоловіків.

На початку осені радники та прихильники Трампа стверджували, що популярність серед чоловіків компенсує недолік підтримки з боку жінок, проте останнім часом республіканці почали висловлювати занепокоєння з цього питання.

На мітингах Трамп почав заявляти, що буде захищати жінок. Проте ця позиція викликає неоднозначні реакції через його команди, яка займає жорстку позицію щодо абортів.

Кандидат на пост віце-президента Джей Ді Венс стверджував, що аборти мають бути визнані «незаконними на національному рівні».

Згідно з останнім національним опитуванням ABC News / Ipsos, Трамп поступається Гарріс серед потенційних виборців-жінок на 14%, що значно більше, ніж його 6-відсоткова перевага серед чоловіків.

Президентські вибори в США заплановані на 5 листопада. Однак американці також мають можливість голосувати заздалегідь – поштою або на спеціальних виборчих дільницях. Десятки мільйонів виборців вже скористалися цією можливістю.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп може передчасно оголосити про свою перемогу на виборах. На цей випадок демократи готують «швидку відповідь». Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, частина посадовців Офісу президента вважають, що Володимир Зеленський зможе схилити Дональда Трампа на свій бік, якщо той вдруге стане президентом США.

Як відомо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.