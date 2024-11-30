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Зеленський звільнив посла України в Нідерландах

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський звільнив посла України в Нідерландах
Олександр Карасевич працюватиме в МЗС України
фото: Укрінформ

Олександр Карасевич уже отримав нову посаду

 

Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Нідерландах Олександра Карасевича. Про це йдеться в Указі, оприлюдненому на офіційному сайті Президента України. Дипломат обіймав цю посаду із червня 2023 року.

«Звільнити Карасевича Олександра Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом», – сказано у документі.

Тим часом, Олександр Карасевич уже отримав нову посаду. Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення його державним секретарем Міністерства закордонних справ.

Раніше посол України в Республіці Польща Василь Боднар офіційно розпочав виконання дипломатичних функцій. 

До слова, в червні президент звільнив Василя Зварича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Польщі та призначив його головою дипломатичної місії України в Чехії.

Крім того,  надзвичайний і повноважний посол України в Болгарії Олеся Ілащуквтрапила у скандал. Вона вручила медаль «За особливі заслуги перед українським народом» від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука олігарху, що перебуває під санкціями США.

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Теги: Польща Нідерланди посол Василь Боднар скандал Володимир Зеленський Сандра О

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