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Міноборони РФ цинічно прокоментувало ракетний удар по Запоріжжю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міноборони РФ цинічно прокоментувало ракетний удар по Запоріжжю
Російський «Іскандер» влучив в одне з підприємств міста
фото: Офіс Генерального прокурора/Telegram

Три людини загинули, ще вісім отримали поранення різного ступеня тяжкості

Міноборони РФ у своєму офіційному Telegram-каналі цинічно прокоментувало ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок якого є загиблі та поранені.

«Збройними силами РФ внаслідок удару оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» повністю знищено склад важких безпілотних літальних апаратів та цех з їхнього виробництва у місті Запоріжжі», – йдеться у повідомленні ворожого відомства.

Російське міністерство також повідомило, що завдає удари по Україні у відповідь на спроби «завдати шкоди об'єктам нафтогазової галузі та енергетики Росії».

Нагадаємо, сьогодні близько 12:30 окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Ракета влучила в одне з місцевих підприємств. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних осіб, вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Попередньо, пошкоджено 14 будівель, в тому числі 7 багатоповерхівок, заклад охорони здоров’я і заклад культури.

Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.

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Теги: Запоріжжя обстріл Міноборони РФ ракета

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