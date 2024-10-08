Садовий закликав запровадити конкурси на встановлення меморіалів пам’яті героїв

Садлвий наголосив, що у Львові вже давно практикують проведення таких конкурсів не лише щодо меморіальних елементів

Міський голова Львова вважає, що меморіальні плити потрібно встановлювати для того, щоб зберегти пам’ять для майбутніх поколінь»

Мер Львова Андрій Садовий звернувся з офіційним листом до Віцепрем’єр-міністра з відбудови Олексія Кулеби щодо створення архітектурних конкурсів на встановлення меморіалів пам’яті Героїв. Міський голова Львова пропонує запровадити це на державному рівні. Про це Андрій Садовий написав у Facebook.

Що пропонує Садовий

Міський голова Львова вважає, що меморіальні плити потрібно встановлювати не для того, щоб «майстер заробив на цьому гроші, а щоб зберегти пам’ять для майбутніх поколінь». За його переконаннями, нащадки мають знати, якою ціною виборювалася країна.

«Все частіше ми бачимо, як у різних містах України встановлюють пам’ятні знаки та інші меморіальні елементи з дуже низьким художнім рівнем. Їх розміщують у непримітних або необлаштованих місцях, де меморіальний елемент дисонує з оточенням. Сакральне і буденне не розмежовані належним чином. Часто причиною таких випадків, на превеликий жаль, є діяльність нефахових архітекторів та митців, які шукають легкого заробітку. Ніхто не має права маніпулювати почуттями родин героїв», – зазначив мер Львова.

Для того, аби таких ситуацій поменшало, він звернувся з офіційним листом до Віцепрем’єр-міністра з відбудови Олексія Кулеби та закликав запровадити практику архітектурних конкурсів на національному рівні.

Він наголосив, що у Львові вже давно практикують проведення таких конкурсів, і вони стосуються не лише меморіальних елементів, а навіть будівництва доріг. За словами Садового, серед найяскравіших прикладів – Меморіал Героїв Небесної Сотні.

«Він став місцем, куди люди не лише раз на рік приносять квіти, а часто приходять разом із друзями та рідними. Таким чином пам’ять набуває цілком реальних форм і формує традиції. Ми не консервуємо її десь за містом, не ховаємо у холодному чорному граніті. Вона живе разом з нами. І так буде завжди», – підкреслив мер Львова.

Нагадаємо, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва, повідомляє «Главком» з посилання на ProZorro. Цінова пропозиція фірми-переможця склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн). I черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Загалом під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш.