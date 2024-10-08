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Садовий закликав запровадити конкурси на встановлення меморіалів пам’яті героїв

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Садовий закликав запровадити конкурси на встановлення меморіалів пам’яті героїв
Садлвий наголосив, що у Львові вже давно практикують проведення таких конкурсів не лише щодо меморіальних елементів
фото: Андрій Садовий, Facebook

Міський голова Львова вважає, що меморіальні плити потрібно встановлювати для того, щоб зберегти пам’ять для майбутніх поколінь»

Мер Львова Андрій Садовий звернувся з офіційним листом до Віцепрем’єр-міністра з відбудови Олексія Кулеби щодо створення архітектурних конкурсів на встановлення меморіалів пам’яті Героїв. Міський голова Львова пропонує запровадити це на державному рівні.  Про це Андрій Садовий написав у Facebook.

Що пропонує Садовий

Міський голова Львова вважає, що меморіальні плити потрібно встановлювати не для того, щоб «майстер заробив на цьому гроші, а щоб зберегти пам’ять для майбутніх поколінь». За його переконаннями, нащадки мають знати, якою ціною виборювалася країна.  

«Все частіше ми бачимо, як у різних містах України встановлюють пам’ятні знаки та інші меморіальні елементи з дуже низьким художнім рівнем. Їх розміщують у непримітних або необлаштованих місцях, де меморіальний елемент дисонує з оточенням. Сакральне і буденне не розмежовані належним чином. Часто причиною таких випадків, на превеликий жаль, є діяльність нефахових архітекторів та митців, які шукають легкого заробітку. Ніхто не має права маніпулювати почуттями родин героїв», – зазначив мер Львова. 

Для того, аби таких ситуацій поменшало, він звернувся з офіційним листом до Віцепрем’єр-міністра з відбудови Олексія Кулеби та закликав запровадити практику архітектурних конкурсів на національному рівні.

Він наголосив, що у Львові вже давно практикують проведення таких конкурсів, і вони стосуються не лише меморіальних елементів, а навіть будівництва доріг. За словами Садового, серед найяскравіших прикладів – Меморіал Героїв Небесної Сотні. 

«Він став місцем, куди люди не лише раз на рік приносять квіти, а часто приходять разом із друзями та рідними. Таким чином пам’ять набуває цілком реальних форм і формує традиції. Ми не консервуємо її десь за містом, не ховаємо у холодному чорному граніті. Вона живе разом з нами. І так буде завжди», – підкреслив мер Львова. 

Нагадаємо, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва, повідомляє «Главком» з посилання на ProZorro. Цінова пропозиція фірми-переможця склала 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн). I черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Загалом під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш.

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Теги: Україна пам'ять пам'ятник меморіальна дошка Андрій Садовий

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