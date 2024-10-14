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Масове «замінування»: поліція повідомила про результати перевірки 60% закладів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Масове «замінування»: поліція повідомила про результати перевірки 60% закладів
Правоохоронці закликають громадян бути уважними й у разі отримання інформації про мінування негайно покинути будівлю
фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, листи про замінування продовжують надходити, тож говорити про остаточну кількість цих повідомлень ще зарано

Поліцейські вже перевірили 60% закладів, про замінування яких заявлялося, у жодному з них вибухівки не виявили, перевірка решти об’єктів триває. Про це повідомили в Національній поліції. 

За даними правоохоронців, листи про замінування продовжують надходити, тож говорити про остаточну кількість цих повідомлень ще зарано. З тих, що надійшли, половина вже відпрацьована, усі вони виявилися хибними.

У Нацполіції зауважили, що фальшиві повідомлення про події, на реагування яких витрачається ресурс, надходять регулярно вже майже три роки.

Так, серед цілей гібридної війни, яку Росія веде проти України, є масова паніка та виснаження системи державних і правоохоронних органів, відволікання роботи поліції шляхом повідомлень про мінування закладів освіти, об’єктів критичної інфраструктури та державних органів.

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За даними правоохоронців, листи про замінування продовжують надходити, тож говорити про остаточну кількість цих повідомлень ще зарано
фото: Національна поліція України

Правоохоронці закликають громадян бути уважними й у разі отримання інформації про мінування негайно покинути будівлю.

Наголошується, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років (ст. 259 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, столицю охопила хвиля мінування державних установ і навчальних закладів. На місцях працюють вибухотехніки і кінологи.  Поліція проводить перевірку на об’єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування. По регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінювання їх будівель. Проводяться перевірки.

Також повідомлялося, що понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель. Подібні листи отримали й структурні підрозділи МЗС України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. У поодиноких випадках дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене відразу після завершення перевірок.

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах. Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок.

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Теги: замінування Україна

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