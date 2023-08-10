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Удар по нафтобазі на Рівненщині та обстріл Запоріжжя. Ситуація в регіонах

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Удар по нафтобазі на Рівненщині та обстріл Запоріжжя. Ситуація в регіонах
Унаслідок масованої атаки безпілотниками зруйнована нафтобаза на Дубенщині
фото з відкритих джерел

Унаслідок вчорашнього обстрілу Запоріжжя загинуло троє осіб, дев'ять зазнали поранень

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Рівненщина

Уночі область зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії. Хімічний та радіаційний фон в нормі.

Чернігівщина

За добу – п’ять обстрілів ( 46 вибухів) із мінометів. По Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Уночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів: три мінометних – (26 вибухів), 1 артилерійський – (два вибухи). Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська громади. Ворог бив з мінометів, гранатометів, кулеметів та артилерії. Зафіксовано 89 вибухів. Без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина

Уночі агресор поцілив по трьом громадам Нікопольського району: Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській. Бив з важкої артилерії. Пошкоджені шість приватних будинків, гараж та авто. Побитий газопровід. Люди не постраждали. Рятувальники продовжують обстеження територій. Уточнюють наслідки атак. Тричі за день ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину: районний центр та Марганецьку громаду. Без жертв. Потрощено 12 приватних будинків, три гаражі, два газопроводи, чотири лінії електропередач, п'ять сонячних панелей.

Запорізька область

Троє загиблих та дев'ять травмованих, серед них – 11-місячна дитина – наслідок удару по обласному центру. Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 року.

За минулу добу військові РФ здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. 68 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, Червоного, Степногірська, Степового, Плавнів, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового та Кам'янського. Також зафіксовано чотири авіаційні удари по Оріхову та Малій Токмачці, 4 БПЛА-атаки на Гуляйполе, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку, чотири обстріли з РСЗВ по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському й Левадному та два ракетні удари по Запоріжжю й Підгірному. Внаслідок удару по Гуляйполю постраждала родина: поранення отримали жінки 55 та 66 років й чоловіки 39 та 68 років, яких оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру. Надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об’єктів інфраструктури.

Харківщина

Минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка. Також близько опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міської ради, вибиті вікна, двері, пошкоджений вхідний парапет. Зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація про потерпілих не надходила.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря Богодухівського району, Малі Проходи Харківського району, Гатище, Варварівка Чугуївського району, Рублене та Одрадне Куп'янського району. На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка.

Луганщина

Окупанти не припиняють спроб прорвати нашу оборону на кожному напрямку. Збільшилась й кількість авіаційних ударів. Від них, зокрема, вчора потерпала Білогорівка. «Гради» та ствольна артилерія росіян – уздовж усієї лінії фронту. Під вогонь потрапили Невське та села поряд. По Невському нарахували 15 «прильотів». Усього за добу противник здійснив 155 обстрілів (568 снарядів).

Донеччина

Троє загиблих, 10 поранених за добу. Росіяни здійснили 21 обстріл, під вогнем рашистів 16 населених пунктів: Красногорівка, Миколаївка, с.Максимівка, Авдіївка, Часів Яр, с.Миколаївка, с.Райське, Торецьк, с.Богоявленка, с.Времівка, смт Очеретине, с.Семенівка, смт Зарічне, с.Іллінівка, смт Велика Новосілка, смт Курахівка. Пошкоджено 12 житлових будинків, ЛЕП, господарська споруда, магазин, завод ПАТ «АЗМК».

Миколаївщина

Учора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора завдано артилерійських обстрілів по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 65 обстрілів (335 снарядів), з них по м. Херсон – чотири обстріли (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області; територію складів комунального підприємства, територію й гаражні приміщення амбулаторії та лінію електропередач у Херсонському районі; територію медичного закладу у Бериславському районі; територію дошкільного закладу у Херсоні. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу дитячого садка у Херсоні поранення отримав 73-річний слюсар; постражлалому надають необхідну медичну допомогу. Також ворог обстріляв с. Микільське. Осколкових поранень зазнала 57-річна жінка. У стані середньої тяжкості її шпиталізували. Всього за добу через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Нагадаємо, що триває 533-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. 

Теги: війна обстріл

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