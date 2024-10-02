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Підтримка України з боку союзників не ослабне – Шольц

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Підтримка України з боку союзників не ослабне – Шольц
фото з відкритих джерел

Канцлер ФРН запевнив, що Україна отримає кредит за рахунок заморожених російських активів і підтримка Києва з боку союзників не ослабне Олаф  

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Україна отримає кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який фінансуватиметься за рахунок заморожених російських активів. Про це він заявив під час «громадянського діалогу» у місті Шверін. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Шольц назвав цей кредит «цілком свідомою обіцянкою стабільності для України», підкресливши, що така підтримка допоможе Києву отримати необхідні ресурси в найближчому майбутньому.

Канцлер також наголосив, що ця ініціатива є потужним сигналом для президента Росії Володимира Путіна, що Захід не припинить підтримку України і що розраховувати на ослаблення допомоги не варто.

«Це послання Путіну: він не має розраховувати, що підтримка України просто зникне, і що він зможе захопити всю країну», – заявив Шольц.

Кредит у $50 млрд  доларів стане значною фінансовою підтримкою України, допомагаючи стабілізувати її економіку в умовах війни та протидії російській агресії. Це також частина загальної стратегії Європейського Союзу та міжнародної спільноти з підтримки України на тривалий період.

Крім того, речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт прокоментував чутки про можливість телефонної розмови між Шольцом та Путіним.

Нагадаємо, Шольц вперше за два роки планує подзвонити Путіну – Die Zeit.

Теги: кредит Україна Олаф Шольц Німеччина

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