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ЦАХАЛ підтвердив загибель чотирьох військових після влучання дрона «Хезболли»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЦАХАЛ підтвердив загибель чотирьох військових після влучання дрона «Хезболли»
Ізраїль втратив чотирьох військових після дронового удару
фото з відкритих джерел

Дрон бойовиків в Ізраїлі влучив у військову базу 

В Ізраїлі внаслідок повітряної атаки з використанням безпілотників, яка сталася в неділю, 13 жовтня, була уражена військова база в районі Біньяміни. У результаті атаки загинули чотири солдати, а ще семеро отримали поранення. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Цієї ночі в ізраїльському військовому відомстві надали уточнення щодо вчорашньої вечірньої атаки дронів, під час якої один із безпілотників, запущених бойовиками «Хезболли», вразив зібрання людей, що призвело до десятків поранених.

«Учора (неділя) БПЛА, запущений терористичною організацією "Хезболла", потрапив на військову базу поблизу Біньяміни», – повідомили в ЦАХАЛ.

У ЗС Ізраїлю зазначили, що внаслідок інциденту «загинули четверо солдатів ЦАХАЛу, ще семеро отримали важкі поранення».

Усіх постраждалих евакуювали до лікарень для надання медичної допомоги.

Також у ЦАХАЛ підтвердили, що за фактом події «проводиться перевірка».

У неділю, 13 жовтня 2024 року, в ізраїльському місті Біньяміна стався напад дронів, внаслідок якого була вражена військова база. Атака була здійснена безпілотниками, запущеними терористичною організацією «Хезболла». Цей інцидент підкреслює продовження напруженості в регіоні, зокрема в контексті конфлікту між Ізраїлем та «Хезболлою». Реакція ізраїльських військових на такі атаки залишається жорсткою, а безпілотники використовуються все частіше в конфліктних ситуаціях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бойовики угруповання «Хезболла» завдали масованого удару по території Ізраїлю, випустивши десятки снарядів. Частину з них успішно перехопили системи протиповітряної оборони, тоді як решта впала на відкриту місцевість, не спричинивши значних пошкоджень. 

До слова, на території Лівану у боях із бойовиками «Хезболли» армія Ізраїлю втратила вже 11 військових. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на ізраїльських військових.

Нагадаємо, на півдні Лівану двоє миротворців місії ООН отримали поранення через ізраїльський удар під час зіткнень з бойовиками «Хезболли». Вибухи відбулися неподалік бази «блакитних шоломів». 

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Теги: армія напад поранення Ізраїль війна

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