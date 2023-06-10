Українські танкісти завершили навчання у Британії (відео)

У Британії навчання для захисників проводили наближеними до бойових реалій

У Великій Британії завершилося навчання українських військовослужбовців на кількох видах військової техніки цієї країни. Зокрема, бійці опанували самохідні артилерійські установки AS90 і танки Challenger 2. Про це повідомляє британське міноборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зустрічайте грізну AS90 і могутній танк Challenger 2. Українські танкісти завершили навчання у Великій Британії», – йдеться у пості.

У британському відомстві додали, що наші військові на цей час уже повернулися додому, щоб продовжити боротьбу з незаконним вторгненням Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кадри тренувань наших захисників іноземні інструктори зняли на відео.

З відео видно, що українські бійці опановували британські САУ й танки в різних погодних умовах. Вони розганялися на них полями з ландшафтом, наближеними до бойових реалій, а також вели навчальні обстріли.

Кадри з тренувань українських воїнів британське Міноборони супроводило хештегом про підтримку України – #StandWithUkraine.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Британія вперше звинуватила Іран у наданні військової допомоги Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі

Раніше стало відомо, що Джо Байден і Ріші Сунак погодили «Атлантичну декларацію» для ХХІ століття, яка має зміцнити економічні зв’язки США та Великої Британії на стратегічно важливих напрямах.

У релізі зазначається, що Атлантична декларація та План дій, що її супроводжує, становлять основу нового типу інноваційного партнерства по всьому спектру економічних, технологічних, комерційних і торгових відносин між Штатами та Британією.

До слова, Велика Британія оголосила про нові санкції, націлені на експорт з Білорусі, який фінансує режим Лукашенка, інтернет-пропаганду та боротьбу з намаганнями РФ обійти західні санкції.

Велика Британія забороняє імпорт з Білорусі золота, цементу, деревини та каучуку, що є джерелами доходу для режиму Лукашенка, спираючись на заходи, введені в липні торік щодо заборони імпорту й експорту товарів на суму близько £60 мільйонів.